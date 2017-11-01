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Политика и экономика

Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье

В администрации края вновь произошли кадровые перестановки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко освободил от должности директора краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко с 1 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

С сегодняшнего дня исполнять обязанности директора департамента будет Анна Терлецкая. Сам Сергей Павленко перейдет на работу в Инвестиционное агентство Приморья.

Напомним, Андрей Тарасенко продолжает формировать свою команду, обновляя кадры там, где считает необходимым.

Напомним, ранее врио Губернатора уже освободил от должности четырех вице-губернаторов, назначил трех новых заместителей, сменил руководителя КГУП «Примтеплоэнерго».

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