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Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке

Дети занимаются вандализмом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Жители одного из домов гостиничного типа во Владивостоке подвергаются нападкам со стороны подростков, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очередной инцидент произошел вчера поздним вечером. Жительница дома по улице Некрасовская услышала стук в дверь и детские голоса. Открывать непрошеным гостям девушка не спешила. В глазок она увидела компанию подростков, которые разгуливали по этажу с веревкой, церковными свечами, бутылкой пива и сигаретами в зубах. Дети не стеснялись в выражениях, используя маты, выражались очень громко, нарушая покой местных жителей. Кроме того, двое подростков решили, что на стенах в подъезде висят камеры, и поспешили их вырвать. На этом дети не остановились.

Ребята начали поджигать дверную ручку одной из квартир и глазок. Владелец квартиры хотел открыть дверь, однако, услышав скрип замка, дети скрылись, но вернулись снова. На этот раз, чтобы чем-нибудь "залепить" дверной глазок. Когда дверь все же открылась, подростки снова убежали и больше не вернулись.

Девушка, наблюдавшая за происходящим, обратилась в полицию. Прибывший на место происшествия наряд полиции детей уже не застал. 

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда происходят подобные ситуации. Подростки очень часто в ночное время распивают алкогольные напитки на верхних этажах здания, мешая спать местным жителям, громко разговаривают матами, а иногда даже устраивают драки.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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