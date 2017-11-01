Путин: Дайте денег регионам!

Президент России призвал правительство помочь региональным властям погасить рыночные долги

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 31 октября указал на проблему высокой задолженности регионов по так называемым рыночным долгам, то есть по государственным ценным бумагам и дорогим кредитам в коммерческих банках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Сегодня этот так называемый рыночный долг составляет почти половину госдолга субъектов Российской Федерации – более триллиона [рублей]. При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 – половину собственных доходов. Это и Костромская область – 121 процент, Астраханская – 95, Волгоградская – 77, Кабардино-Балкария – 75, Орловская – 66 [процентов] и так далее... Очевидно, что при таком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития, обеспечивать стандарты качества жизни граждан, проживающих на соответствующих территориях. Все это приведёт к серьезным территориальным диспропорциям. Думаю, нам необходимо предпринять все необходимые меры для снижения объёма коммерческой задолженности у всех субъектов Федерации до уровня не более половины от собственных доходов", - сказал Владимир Путин.

Также президент попросил губернаторов обеспечить запланированное повышение и своевременную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы.