Во Владивостоке отменены летние электрички

В Приморье завершился дачный сезон

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября 2017г. вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОАО "Экспресс Приморья".

Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:

-№6301 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 07:40 еж.)

-№6357 «Владивосток - Раздольное», (отправление в 08:00 вых.дн.)

-№6309 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 09:30 вых.дн.)

-№6312 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 14:45 еж.)

-№6302 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 16:40 еж.)

-№6382 «Кипарисово - Владивосток». (отправление в 19:35 вых.дн.).

- №6325 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 16:30 еж.) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток – Надеждинская» следующим расписанием:

Владивосток 16:25

Первая Речка 16:33

Моргородок 16:37

Вторая Речка 16:41

Чайка 16:47

Седанка 16:51

Санаторная 16:55

Океанская 16:58

Спутник 17:01

Садгород 17:05

Весенняя 17:08

Угольная 17:13

Амурский залив 17:18

Совхозная 17:22

Надеждинская 17:28 (прибытие).

-№6326 «Кипарисово – Третья Рабочая», (отправление в 18:28 еж.) будет курсировать по маршруту «Надеждинская – Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:

Надеждинская18:54

Совхозная 19:00

Амурский залив19:04

Угольная 19:09

Весенняя 19:14

Садгород 19:18

Спутник 19:22

Океанская 19:25

Санаторная 19:29

Седанка 19:32

Чайка 19:36

Вторая Речка 19:42

Моргородок 19:47

Третья Рабочая 19:54 (прибытие).

- №6310 «Кипарисово – Владивосток», (отправление в 12:30 по вых.дн.) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:

Кипарисово 12:30

9230 км 12:36

9232 км 12:39

Сиреневка 12:43

9237 км 12:48

Надеждинская 12:55

Совхозная 13:00

Амурский залив 13:04

Угольная13:09

Весенняя13:14

Садгород13:18

Спутник13:22

Океанская13:25

Санаторная13:29

Седанка13:32

Чайка 13:36

Вторая Речка13:42

Моргородок13:46

Первая Речка13:50

Владивосток13:57 (прибытие).

- №6461/6460 «Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская», (отправление в 07:23),

будет курсировать по выходным и праздничным дням.

-№6461 «Владивосток - Партизанск», (отправление в 07:23) будет курсировать по рабочим дням.

- №6459/6482 «Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток», (отправление в 16:07),

будет курсировать по выходным и праздничным дням.

-№6482 «Партизанск – Владивосток, (отправление в 17:30), будет курсировать по рабочим дням.

Вся информация о расписании движения пригородных электропоездов, в том числе текущие изменения, а также быстрое безналичное приобретение билетов доступны круглосуточно в мобильном приложении «Пригород» на смартфонах и планшетах. О полном переходе пригородных электропоездов на зимнее расписание будет сообщено дополнительно.