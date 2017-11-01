Во Владивостоке отменены летние электрички

В Приморье завершился дачный сезон. В связи с этим с 1 ноября 2017г. вносятся изменения в график движения пригородных электропоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОАО "Экспресс Приморья".
Прекращают курсирование следующие «дачные» электрички:
-№6301 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 07:40 еж.)
-№6357 «Владивосток - Раздольное», (отправление в 08:00 вых.дн.)
-№6309 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 09:30 вых.дн.)
-№6312 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 14:45 еж.)
-№6302 «Кипарисово - Владивосток», (отправление в 16:40 еж.)
-№6382 «Кипарисово - Владивосток». (отправление в 19:35 вых.дн.).
- №6325 «Владивосток - Кипарисово», (отправление в 16:30 еж.) будет курсировать только по рабочим дням по маршруту «Владивосток – Надеждинская» следующим расписанием:
Владивосток 16:25
Первая Речка 16:33
Моргородок 16:37
Вторая Речка 16:41
Чайка 16:47
Седанка 16:51
Санаторная 16:55
Океанская 16:58
Спутник 17:01
Садгород 17:05
Весенняя 17:08
Угольная 17:13
Амурский залив 17:18
Совхозная 17:22
Надеждинская 17:28 (прибытие).
-№6326 «Кипарисово – Третья Рабочая», (отправление в 18:28 еж.) будет курсировать по маршруту «Надеждинская – Третья Рабочая» по рабочим дням следующим расписанием:
Надеждинская18:54
Совхозная 19:00
Амурский залив19:04
Угольная 19:09
Весенняя 19:14
Садгород 19:18
Спутник 19:22
Океанская 19:25
Санаторная 19:29
Седанка 19:32
Чайка 19:36
Вторая Речка 19:42
Моргородок 19:47
Третья Рабочая 19:54 (прибытие).
- №6310 «Кипарисово – Владивосток», (отправление в 12:30 по вых.дн.) будет курсировать ежедневно следующим расписанием:
Кипарисово 12:30
9230 км 12:36
9232 км 12:39
Сиреневка 12:43
9237 км 12:48
Надеждинская 12:55
Совхозная 13:00
Амурский залив 13:04
Угольная13:09
Весенняя13:14
Садгород13:18
Спутник13:22
Океанская13:25
Санаторная13:29
Седанка13:32
Чайка 13:36
Вторая Речка13:42
Моргородок13:46
Первая Речка13:50
Владивосток13:57 (прибытие).
- №6461/6460 «Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская», (отправление в 07:23),
будет курсировать по выходным и праздничным дням.
-№6461 «Владивосток - Партизанск», (отправление в 07:23) будет курсировать по рабочим дням.
- №6459/6482 «Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток», (отправление в 16:07),
будет курсировать по выходным и праздничным дням.
-№6482 «Партизанск – Владивосток, (отправление в 17:30), будет курсировать по рабочим дням.
Вся информация о расписании движения пригородных электропоездов, в том числе текущие изменения, а также быстрое безналичное приобретение билетов доступны круглосуточно в мобильном приложении «Пригород» на смартфонах и планшетах. О полном переходе пригородных электропоездов на зимнее расписание будет сообщено дополнительно.