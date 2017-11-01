Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул.50,

Адмирала Юмашева ул.12, 16Г, 16Д, 20, 20Б, 22, 24, 24Г, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 7, Александровича ул.82,

Главная ул.37А, 37Б, 62А,

Зои Космодемьянской ул.11, 20, 22, 5, 7, 9,

Кирова ул.38, 45, 53, 59, 61, 63, 65, 49,

Лермонтова ул.102,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 182, 188, 79, 180Б,

Муссонная ул.9,

Пальчевского ул.29, 33, 35, 16В, 16Б, 16Г, 20, 16А, 24, 16Д, 14, 14Д, 35А,

Пархоменко ул.11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 6,

Поселковая 1-я ул.27, 29, 31,

Посьетская ул.36,

Пугачева ул.1, 2, 3, 5, 7, 5В,

Радиостанция ул.7,

Садгородская ул.2, 4,

Сибирская ул.26,

Центральная 5-я ул.5, 7, 8,

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