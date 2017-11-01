За сутки в Приморье произошло более 60 аварий 10:00, 01 ноября За сутки в Приморье произошло более 60 аварий (Эксклюзив)
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье 09:48, 01 ноября Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке 09:34, 01 ноября Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
10:06
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
10:06
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
10:06
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
09:48
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
09:34
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
09:23
Путин: Дайте денег регионам!
09:11
Во Владивостоке отменены летние электрички
08:59
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 ноября
08:52
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября Адреса
08:38
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября Адреса
08:20
Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
07:25
Гороскоп на 1 ноября
06:39
Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
05:12
Госдума одобрила продление заморозки пенсионных накоплений для экономии бюджета
04:24
Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
03:33
Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД
02:38
УК Фрунзенского района Владивостока напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега
01:23
Опрос ВЦИОМ: отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян
00:06
Во Владивостоке идут подготовительные работы к эксплуатации зимних спортивных объектов
Октябрь, 31 вторник
23:34
Выпускникам Владивостока помогают готовиться к экзамену в муниципальных библиотеках
22:31
Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке
21:28
В Приморье закрывается навигация маломерных судов
20:24
Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез
19:12
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул.50,

Адмирала Юмашева ул.12, 16Г, 16Д, 20, 20Б, 22, 24, 24Г, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 7, Александровича ул.82,

Главная ул.37А, 37Б, 62А,

Зои Космодемьянской ул.11, 20, 22, 5, 7, 9,

Кирова ул.38, 45, 53, 59, 61, 63, 65, 49,

Лермонтова ул.102,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 182, 188, 79, 180Б,

Муссонная ул.9,

Пальчевского ул.29, 33, 35, 16В, 16Б, 16Г, 20, 16А, 24, 16Д, 14, 14Д, 35А,

Пархоменко ул.11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 6,

Поселковая 1-я ул.27, 29, 31,

Посьетская ул.36,

Пугачева ул.1, 2, 3, 5, 7, 5В,

Радиостанция ул.7,

Садгородская ул.2, 4,

Сибирская ул.26,

Центральная 5-я ул.5, 7, 8,

Шоссейная 2-я ул.3

Похожие новости
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября
08:38, 01 ноября 2017 Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября

Плановое отключение

Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
08:20, 01 ноября 2017 Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков

Гороскоп на 1 ноября
07:25, 01 ноября 2017 Гороскоп на 1 ноября

Сегодня придется соблюдать повышенную осторожность

Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
06:39, 01 ноября 2017 Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным

Сейчас здесь ведется монтаж леерного дорожного ограждения

Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД
03:33, 01 ноября 2017 Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД

Нововведения должны способствовать повышению безопасности и увеличению пропускной способность улично-дорожной сети

УК Фрунзенского района Владивостока напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега
02:38, 01 ноября 2017 УК Фрунзенского района Владивостока напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега

В районе порядка 80 управляющих организаций

Опрос ВЦИОМ: отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян
01:23, 01 ноября 2017 Опрос ВЦИОМ: отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян

Праздник не прижился в России