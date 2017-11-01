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Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3..+16°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11…+13°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +12…+14°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, со второй половины дня северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +13…+15°С.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2015 гг.) погода во Владивостоке 1 ноября была неустойчивой. Максимальная температура воздуха +15,4 °С регистрировалась в 1968 году. Минимальная температура воздуха −7,2 °С отмечалась в 1974 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 24, туман — в 10, снег и мокрый снег — в 6 случаях, гроза — в 1945 году, поземок — в 1922 году. Наибольшее количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 1954 году. Штормовой ветер (34 м/с) фиксировался в 1930, 1942 годах.

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