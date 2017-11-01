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Общество

Гороскоп на 1 ноября

Сегодня придется соблюдать повышенную осторожность
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь. Впрочем, если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год, сообщает 1001 Гороскоп. 

Овен будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Овна. Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими сегодня подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

У Тельца есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Телец будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Тельца сегодня способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Гороскоп дает Близнецам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самих Близнецов. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, сегодня Близнецам стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

 Рак будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Раку отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему сегодня нелегко найти общий язык – Рак будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

 Звезды гороскопа советуют Льву избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Льву сегодня стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Лев почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Лев сегодня может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

В отношениях с людьми многое может раздражать Деву, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Дева захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами она способна кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ей сегодня сосредоточиться на делах, в которых Дева все решает сама, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них она будет излучать уверенность в себе и способна достичь неплохих результатов.

 Весам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у них мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, сегодня в делах Весы не обладают достаточной решимостью – они могут колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что сегодня Весам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это им пригодится.

В Скорпионе может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Скорпион может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Стрелец способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Стрелец сегодня может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

 Козерог будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Козерогу решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

 Водолею не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Водолей ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Водолей не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Водолею необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

 Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Рыбы рискуют оказаться втянутыми. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Рыб, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Рыбам следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

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