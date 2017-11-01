Госдума одобрила продление заморозки пенсионных накоплений для экономии бюджета

С 1 января 2018 года пенсии в России будут проиндексированы на 3,7%

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Госдума утвердила в первом чтении предложение продлить до 2020 года заморозку пенсионных накоплений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как отмечается в записке к законопроекту о бюджете Пенсионного фонда на 2018 год, продление действия моратория на накопительную часть пенсии не уменьшит объем пенсионных прав россиян.



Замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя продление моратория, отметил, что заморозка накопительной части пенсии действует уже на протяжении пяти лет. По оценкам специалистов, отметил он, при продлении моратория до 2020 года трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд сократится на 551,3 млрд рублей.



Ограничения будут действовать в отношении тех граждан РФ, которые перевели часть своих взносов в негосударственные фонды. Эти средства пойдут на выплаты нынешним пенсионерам, а выплаты граждан, не достигших пенсионного возраста, будут формироваться по балльной системе.







В законопроекте, принятом Госдумой, указано, что к 2020 году средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 872 рублей, тогда как средний размер социальной пенсии составит 9 658 рублей.



Ранее стало известно, что с 1 января 2018 года пенсии в России будут проиндексированы на 3,7%. При этом по итогам текущего года прогнозируется инфляция на уровне 3,2%. Но работающим пенсионерам, судя по всему, пенсии индексировать не будут.