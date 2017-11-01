Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным

Сейчас здесь ведется монтаж леерного дорожного ограждения

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Пешеходный переход, соединяющий тротуары возле Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа и дома № 30 по улице Карбышева, перенесут и сделают более безопасным. Дорожные знаки «Пешеходный переход» и разметка типа «зебра» на данном участке также будут перенесены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как рассказывают специалисты, сейчас на улице Карбышева в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется монтаж леерного дорожного ограждения, которое позволит сделать более безопасным переход людей через проезжую часть, а также оградит тротуары от парковки автотранспорта.

«Перед установкой дорожного ограждения был проведен мониторинг дорожной ситуации и с целью обеспечения большей видимости принято решение о переносе пешеходного перехода на несколько метров, – подчеркнула Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока. – Подрядчики уже завершают работы по монтажу на данном участке леерного дорожного ограждения. Новая разметка "зебра" будет нанесена позже».

Напомним, что в краевом центре в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» леерное дорожное ограждение в этом году будет установлено по 72 адресам. Работы сейчас ведутся улицах Толстого, Тобольской, Карбышева и Волгоградской и ряде других магистралей краевого центра.