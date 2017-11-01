Тигр разорвал человека в Хабаровском крае

Хищник будет изъят из дикой природы

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

В тайге Хабаровского края погиб человек в результате нападения амурского тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

На месте происшествия работает группа по разрешению конфликтных ситуаций Правительства Хабаровского края, в задачи которой входит изъятие опасного хищника из природы и установление причины нападения на человека, так как амурскому тигру не свойственно подобное поведение и зачастую вызвано провокацией со стороны человека.

Известно, что мужчина, 1974 года рождения, направился в лесной массив в окрестностях села Бойцово Бикинского района (Хабаровский край) с целью заготовки кедрового ореха, по предварительной информации, не имея при себе оружия. Место событий обследовали сотрудники группы по разрешению конфликтных ситуаций, МВД и Центра «Амурский тигр». Как установили специалисты, молодой тигр, предположительно 2-3 года, неожиданно для человека совершил нападение, в результате чего нанёс ему травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, в 2010 году в Тернейском районе Приморского края произошёл аналогичный случай, когда в результате нападения тигра погиб человек. На первый взгляд казалось, что нападение хищника беспричинно, но, как показало расследование, в действительности погибший стал жертвой обстоятельств. Тигр имел ранения, нанесённые ему ранее другими людьми, в результате чего он потерял способность охотиться и затаил обиду на людей.

Напавший на человека хищник опасен и должен быть незамедлительно изъят из дикой природы.