Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД

Нововведения должны способствовать повышению безопасности и увеличению пропускной способность улично-дорожной сети

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ об изменении приоритета проезда автомобилей на перекрестке с круговым движением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как сказано в постановлении, приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающие обязаны уступать ему дорогу.



Отметим, что нововведения должны способствовать повышению безопасности и увеличению пропускной способность улично-дорожной сети.



Стоит сказать что с 2010 года в правилах проезда кругового движения была двоякость. В частности, знак «Уступи дорогу», который висел при въезде, указывал на то, что въезжающий пропускал едущих по кругу, но на кругу становился главным.



Однако при отсутствии знака приоритетом пользовался въезжающий, которому уступали дорогу едущие по кругу. Возникала путаница, из-за которой могла произойти авария.



Новый вариант правил позволяет исключить заторы на кольцах при круговом движении.



Однако не исключено, что в первое время на круговых перекрестках будет много неразберихи, так как не все свыклись с прежними правилами, а теперь еще в силу вступают новые.



Второе новшество касается так называемой «вафельной» разметки которая означает запрет выезжать на перекресток, если на нем образовался затор. Водитель не должен создавать помеху автомобилю, едущему в поперечном направлении. Иначе штраф - 1 тысяча рублей.