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Общество

Опрос ВЦИОМ: отмечать Хэллоуин будут только 3% россиян

Праздник не прижился в России
Фото: nk-tv.net Фото: nk-tv.net
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Популярный на Западе праздник Хэллоуин официально отмечается 31 октября. Однако молодежь отмечала его в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как же относятся к этому празднику у нас? Выяснить это решили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведя среди россиян опрос.

Оказалось, что только 3% респондентов будут отмечать Хеллоуин. Нетрудно догадаться, что это молодежь, от 18 до 24 лет.

Приблизительно 10% россиян отметили, что впервые слышат об этом празднике, ну а 61% не считает Хеллоуин своим, отмечая, что это другая культура, поэтому о праздновании речь не идет.

Прокомментировал результаты опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. По его мнению, праздник не прижился в России, так как в нашей культуре не смеются над нечистью.

«Наши предки издавна относились к страшным персонажам больше серьезно, без улыбки. Это может быть связано с общим состоянием социума. У россиян много сомнений, проблем, тревог, не получается спокойно иронизировать над своими страхами», - отмечает Леконцев.

Отвечали респонденты и на вопросы о вере. 19% россиян отметили, что верят в приметы, 14% опрошенных прислушиваются к прогнозам гороскопов, 12% обращаются к народным целителям, 11% верят, что порча и приворот существуют, 8% серьезно относятся к гаданиям и 60% не верят ни во что из вышеперечисленного.

Вспоминали респонденты и страшных персонажей, воплощенных в кино и литературе. Сразу же вспомнили Вия 11%, Кощея Бессмертного- 7%, по 6% досталось Бабе Яге и Фредди Крюгеру, 1% набрали Серый Волк, Воланд и Раскольников.

Отметим, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал о запрете празднования Хэллоуина в российских школах.

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