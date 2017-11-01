Во Владивостоке идут подготовительные работы к эксплуатации зимних спортивных объектов

На территории города будут функционировать 72 муниципальных сооружения зимнего назначения

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке идет активная подготовка спортивных объектов для занятий зимними видами спорта. Об этом во вторник, 31 октября, на заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов городской думы рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В зимний период 2017-2018 годов на территории Владивостока будут функционировать 72 муниципальных сооружения зимнего назначения. Как рассказала Юлия Вельбик, из них 52 дворовые спортивные площадки находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта, 20 объектов подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования. Доступ на все объекты будет свободным для жителей города. Исключение составляет стадион «Авангард», который не получает бюджетных средств на заливку катка, и поэтому там действует вход по билетам.

«Непосредственная подготовка объектов к заливке будет осуществляться в течение ноября, первых недель декабря. – отметила Юлия Вельбик, – Основные подготовительные работы проводились в рамках текущего ремонта сооружений и включали в себя осмотр площадок на предмет отсутствия травмоопасных факторов и проверку целостности сооружения».

Напомним, в нынешнем году были капитально отремонтированы две хоккейные коробки на Борисенко, 58 и Русской, 86. На этих объектах был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, а на Русской также построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейных коробках установили новые опоры освещения.

«Заливка объектов зависит непосредственно от погодных условий. Приступать к ней можно при устоявшейся температуре не выше минус пяти градусов. К примеру, в 2016 году зимние спортивные сооружения были готовы к 28 декабря. – отметила Юлия Вельбик, – Первыми всегда заливаются объекты, находящиеся в тени, так они быстрее вводятся в эксплуатацию. Нужно еще отметить, что по контракту после снегопада у подрядчика есть три дня на расчистку и еще три дня на заливку спортивного сооружения».

Завершилось рассмотрение вопроса по заливке зимних спортивных объектов просьбой депутатов думы города установить там информационные плакаты для жителей с номерами телефонов экстренных служб.

Списки муниципальных хоккейных площадок и катков прилагаются.