Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины 17:46, 31 октября Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? 17:10, 31 октября Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? (Эксклюзив)
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил 16:42, 31 октября Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
18:56
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
18:56
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
18:56
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
16:56
Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года
16:42
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:30
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:18
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:04
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке изменится движение на перекрестках

Соответствующее постановление подписал накануне Дмитрий Медведев
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Главой правительства Дмитрием Медведевым, 30 октября были подписаны два постановления вносящие изменения в правила дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт правительства.

«Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках – на перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками. Там часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, но и просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», - пояснил премьер-министр. Теперь регионы получают право наносить специальную разметку на особо проблемных перекрестках.

Второе изменение регламентирует приоритетность проезда на перекрестках с круговым движением. Оно, по сути, унифицирует правила для всех регионов. «Сейчас схемы очень разные в самых разных регионах. Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекрёсток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», - уточнил Дмитрий Анатольевич.

Теперь приоритетом пользуются только те водители, которые движутся по самому кругу перекрестка.

Во Владивостоке множество перекрестков с круговым движением. По мнению законотворцев, эти изменения должны упростить преодоление перекрестков и снизить количество аварий.

Похожие новости
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?
17:10, 31 октября 2017 Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?

Не всегда желания по организации праздника соответствуют реальным возможностям

Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:42, 31 октября 2017 Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил

Александр Хижинский в настоящее время находится в отпуске

Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:30, 31 октября 2017 Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C

В ближайшие сутки осадков не ожидается

Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:14, 31 октября 2017 Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы

Новый график работы

Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:23, 31 октября 2017 Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья

В крае работают 840 котельных

Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
14:11, 31 октября 2017 Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке

Городская школьная лига КВН – это отличный старт для творческого развития личности

Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:45, 31 октября 2017 Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве

В клубе «Антресоль» молодым людям рассказали об истории и видах волонтерства