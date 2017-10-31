Во Владивостоке изменится движение на перекрестках

Соответствующее постановление подписал накануне Дмитрий Медведев

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Главой правительства Дмитрием Медведевым, 30 октября были подписаны два постановления вносящие изменения в правила дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт правительства.

«Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках – на перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками. Там часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, но и просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», - пояснил премьер-министр. Теперь регионы получают право наносить специальную разметку на особо проблемных перекрестках.

Второе изменение регламентирует приоритетность проезда на перекрестках с круговым движением. Оно, по сути, унифицирует правила для всех регионов. «Сейчас схемы очень разные в самых разных регионах. Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекрёсток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», - уточнил Дмитрий Анатольевич.

Теперь приоритетом пользуются только те водители, которые движутся по самому кругу перекрестка.

Во Владивостоке множество перекрестков с круговым движением. По мнению законотворцев, эти изменения должны упростить преодоление перекрестков и снизить количество аварий.