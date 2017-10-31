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Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?

Не всегда желания по организации праздника соответствуют реальным возможностям
Фото: vlkprf.ru Фото: vlkprf.ru
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Артем Самсонов, член партии КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморского края рассказал корреспонденту РИА VladNews, как Приморское отделение КПРФ собирается отмечать 100-летие Великой Октябрьской революции.

Торжественной демонстрацией собираются пройти приморские коммунисты, 7 ноября, от Дальзавода до Центральной площади. 11 ноября пройдет праздничный концерт во Дворце культуры имени Ленина.

При этом Артему Самсонову часто поступают звонки с вопросами, почему ничего не делается и не чувствуется предпраздничного настроения.

«Часто звонят, спрашивают, что планируем. Почему по телевизору не показываем фильмы про революцию, а на улицах не висят красные флаги. А что тут ответишь? Чтобы делать что-то грандиозное – нужно грандиозное финансирование», - пояснил корреспонденту VladNews Артем Самсонов.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Анатолий Долгачев, первый секретарь Приморского регионального отделения ЦК КПРФ, предрекал новую социалистическую революцию в 2017 году.

На вопрос: «Будет ли в России новая социалистическая революция?», Долгачев ответил: «Обязательно будет! Жива Коммунистическая партия, жива идея, а значит, революция будет!»

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