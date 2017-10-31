В Приморье закрывается навигация маломерных судов

Соответствующий указ был подписан накануне

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

10 ноября на акватории Приморского края закрывается навигации маломерных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 30 октября.