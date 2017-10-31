Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины 17:46, 31 октября Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? 17:10, 31 октября Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? (Эксклюзив)
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил 16:42, 31 октября Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
21:58
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
21:58
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
21:58
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
21:28
В Приморье закрывается навигация маломерных судов
20:24
Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез
19:12
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
16:56
Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года
16:42
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:30
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:18
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:04
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморье закрывается навигация маломерных судов

Соответствующий указ был подписан накануне
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

10 ноября на акватории Приморского края закрывается навигации маломерных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 30 октября.

Похожие новости
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:55, 31 октября 2017 Во Владивостоке изменится движение на перекрестках

Соответствующее постановление подписал накануне Дмитрий Медведев

Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?
17:10, 31 октября 2017 Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?

Не всегда желания по организации праздника соответствуют реальным возможностям

Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:42, 31 октября 2017 Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил

Александр Хижинский в настоящее время находится в отпуске

Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:30, 31 октября 2017 Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C

В ближайшие сутки осадков не ожидается

Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:14, 31 октября 2017 Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы

Новый график работы

Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:23, 31 октября 2017 Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья

В крае работают 840 котельных

Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
14:11, 31 октября 2017 Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке

Городская школьная лига КВН – это отличный старт для творческого развития личности