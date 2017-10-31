В Приморье закрывается навигация маломерных судов

10 ноября на акватории Приморского края закрывается навигации маломерных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 30 октября.
10 ноября на акватории Приморского края закрывается навигации маломерных судов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Данное распоряжение подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 30 октября.
Соответствующее постановление подписал накануне Дмитрий Медведев
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