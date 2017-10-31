Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля

Фигурант дела получил 19 лет колонии

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Житель Черниговского района осужден за убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, разбойное нападение, незаконное приобретение, хранение и ношение, перевозка огнестрельного оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления совершены в конце июня 2016 года в районе села Вадимовка Черниговского района на берегу канала местной дамбы, где сельский житель вместе со знакомой рыбачили.

Вооруженный винтовкой, фигурант решил напасть на рыбачивших мужчину и женщину, с целью завладения автомобилем Toyota Corolla Fielder, который принадлежал потерпевшему.

Подойдя к машине, он сначала застрелил женщину, а затем потребовал от ее приятеля передать ему ключи от автомобиля. Получив ключи зажигания транспортного средства, он произвел выстрелы в голову и тело мужчины, от полученных травм тот скончался. После этого нападавший скинул трупы в водоем, а сам уехал с места происшествия на автомобиле, стоимостью 420 тыс. рублей, забрав еще некоторые личные вещи потерпевших на общую сумму порядка 1 тыс. рублей.

Тела погибших были обнаружены сотрудниками полиции, к которым обратилась супруга убитого.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 3 млн рублей.

Защита, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного - без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.