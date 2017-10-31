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Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком

​Блогосфера активно обсуждает кадровые перестановки
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Череда кадровых перестановок, прошедшая в краевом центре 30 октября, вызвала широкую общественную дискуссию по поводу возможного восстановления взаимоотношений администрации Приморского края и администрации Владивостока. Традиционно наиболее живое обсуждение было отмечено в социальных сетях и мессенджерах, где блогеры прокомментировали переход Константина Межонова на должность вице-губернатора и назначение Алексея Литвинова исполняющим обязанности главы Владивостока.

Журналист Виктор Булавинцев полагет, что врио губернатора взялся за дела в регионе всерьез и надолго.

«И назначение Межонова, и компромисс с "серым домом" - тому дополнительные подтверждения. Он добивается того, чтобы администрации, службы, ведомства и должностные лица в них РАБОТАЛИ, а не мерялись у кого что есть. И меня лично это радует. Ибо работать надо, а не фигней заниматься... И Межонов как вице-губернатор по образованию - на своем месте будет. Литвинов в кресле ио мэра - тоже не новичок, хотя он и тот еще кадр, но тему сечет. Назначения в финансовом и строительном секторах в "белом доме" тоже показательны. Может в итоге получится у Тарасенко сделать так, чтобы наши чиновники работали?», - задаётся актуальным вопросом журналист.

Его «коллега по цеху» Андрей Калачинский также отмечает тектонические сдвиги во взаимоотношениях города и края.

«Человек, который прикрывал город во время атаки на мэрию Миклушевского, был награжден новым постом. Так были оценены таланты Межонова быть дипломатичным с краевыми структурами и при этом лояльным Пушкареву, его спокойствие, мудрость и смелость (рискнул в момент обострения принять предложение возглавить город).

При этом Тарасенко не вызвал к себе в кабинет, кого надо, а сам пришел к депутатам думы города. Это был внеплановый рабочий визит. И губернатор появился вместе с Межоновым. Это хороший знак. Это хороший поступок. Это вежливый и достойный первый шаг к тому, чтобы прекратилось противостояние города и края», - отметил Калачинский.

Блогер Полина Стапаненко поздравила Владивосток с возвращением в Приморский край.

«А ведь я вам говорила, что с началом эпохи Тарасенко А. В. закончатся, наконец, все происки #миккимауса против города? Так вот. И теперь моим друзьям в определенных структурах не будут стучать сверху и говорить: не дружи и не встречайся с Полиной, она писала, что Пушкарев - хороший (а ведь это запрещено было еще месяц назад). Спасибо краю за любимый город. Вместе! Ура, товарищи! С возвращением!», - заявила Степаненко.

Татьяна Мазнёва, известная своими материалами о жизни приморской столицы, также позитивно восприняла произведённые перестановки.

«Что творит-то, что творит! Священную войну между Белым и Серым домом, которая порядком уже всем надоела, разрешил одним махом. Эпохальное событие в истории города и края. Новый врио мигом согласовал городу нового и.о.», - резюмировала журналист.

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