Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока

Все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, на низководном мосту Владивостока произошли сразу два серьезных ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Участниками первого транспортного происшествия стали длинномер и Toyota Corolla, а второго – бензовоз и Land Rover. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Известно, что Land Rover в ходе ДТП получил серьезные повреждения.

На данном участке дороги движение автотранспорта затруднено.

В настоящее время все подробности случившегося уточняются.

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