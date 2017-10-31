В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение поступило на пульт пожарной охраны Черниговского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Очевидец происшествия сообщил диспетчеру по телефону, что в селе Грибное на улице Шоссейная горит жилой деревянный дом.

Оперативно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. Горели крыша и веранда частного дома.

Общая площадь возгорания составила 72 кв. м. На тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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