Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины

Пока безрезультатно

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

27 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1978 года рождения, который 3 октября ушёл в лесной массив в районе села Анучино Анучинского муниципального района и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиски, проводимые полицией, родственниками и местными жителями, результатов не дали.

28 октября в 9:00 для оказания помощи полицейским убыла поисковая группа Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда города Спасск-Дальний в составе пяти человек и одной единицы техники.

С 13:00 до 19:00 осмотрено 4 кв. км. лесного массива на северном берегу Кресковского ключа.

29 октября поиски были продолжены, проводились по южной стороне Лесовского ручья.

30 октября с 08:00 до 17:00 поиски проводились по северному склону высоты 415.0 и восточному склону высоты 391.0. Обследовано 8 кв. км. Поиск результата не дал.

Нарастающим итогом обследовано 20 кв. км. Силы и средства: 10 человек и три единицы техники.

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