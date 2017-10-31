Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины 17:46, 31 октября Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? 17:10, 31 октября Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? (Эксклюзив)
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил 16:42, 31 октября Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
01:00
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
01:00
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
01:00
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
00:06
Во Владивостоке идут подготовительные работы к эксплуатации зимних спортивных объектов
Октябрь, 31 вторник
23:34
Выпускникам Владивостока помогают готовиться к экзамену в муниципальных библиотеках
22:31
Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке
21:28
В Приморье закрывается навигация маломерных судов
20:24
Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез
19:12
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
16:56
Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года
16:42
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:30
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:18
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:04
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Выпускникам Владивостока помогают готовиться к экзамену в муниципальных библиотеках

«Школьникам – к ЕГЭ по литературе»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Новый проект «Школьникам – к ЕГЭ по литературе» стартовал в сети библиотек Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь выпускникам помогают готовиться к экзамену по литературе, а также к написанию сочинения, которое с 2014 года является допуском к итоговой аттестации.

«Выпускникам, а также десятиклассникам учителя русского языка и литературы рекомендуют уделять особое внимание чтению художественной литературы, ведь именно из художественных произведений необходимо брать примеры и аргументы при написании итогового сочинения, - отметила заведующая отделом реализации проектов и программ МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Татьяна Грицюк. Безусловно, интенсивная подготовка учеников идёт в школах, но и в библиотеках для этого есть хорошие ресурсы. Это книжные фонды, возможность организации лекций, необычных уроков литературы и других интересных мероприятий. Учителя поддержали наш проект. Совместными усилиями мы привлечём внимание школьников к произведениям мировой классики, способствуем собранности, организованности и планомерности в подготовке к сочинению».

В рамках проекта «Школьникам – к ЕГЭ по литературе» запланированы тематические лекции, открытые уроки литературы по творчеству писателей-классиков, детальный разбор произведений, алгоритма написания сочинения, книжные выставки, консультации, обзоры литературы, индивидуальные подбор необходимых ученикам книг. Работать с выпускниками будут библиотекари, имеющие филологическое образование, а также приглашенные эксперты – преподаватели литературы, филологи.

В этом году выпускники напишут сочинение 6 декабря. Темы не известны, однако направления работ объявлены заранее. Школьникам предложат подумать о верности и измене, равнодушии и отзывчивости, цели и средствах её достижения, смелости и трусости, человеке и обществе. Выпускники, которые не сдадут итоговое сочинение, смогут пересдать его 7 февраля или 16 мая 2018 года.

Похожие новости
В Приморье закрывается навигация маломерных судов
21:28, 31 октября 2017 В Приморье закрывается навигация маломерных судов

Соответствующий указ был подписан накануне

Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:55, 31 октября 2017 Во Владивостоке изменится движение на перекрестках

Соответствующее постановление подписал накануне Дмитрий Медведев

Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?
17:10, 31 октября 2017 Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?

Не всегда желания по организации праздника соответствуют реальным возможностям

Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:42, 31 октября 2017 Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил

Александр Хижинский в настоящее время находится в отпуске

Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:30, 31 октября 2017 Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C

В ближайшие сутки осадков не ожидается

Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:14, 31 октября 2017 Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы

Новый график работы

Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:23, 31 октября 2017 Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья

В крае работают 840 котельных