Выпускникам Владивостока помогают готовиться к экзамену в муниципальных библиотеках

«Школьникам – к ЕГЭ по литературе»

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Новый проект «Школьникам – к ЕГЭ по литературе» стартовал в сети библиотек Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь выпускникам помогают готовиться к экзамену по литературе, а также к написанию сочинения, которое с 2014 года является допуском к итоговой аттестации.

«Выпускникам, а также десятиклассникам учителя русского языка и литературы рекомендуют уделять особое внимание чтению художественной литературы, ведь именно из художественных произведений необходимо брать примеры и аргументы при написании итогового сочинения, - отметила заведующая отделом реализации проектов и программ МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Татьяна Грицюк. – Безусловно, интенсивная подготовка учеников идёт в школах, но и в библиотеках для этого есть хорошие ресурсы. Это книжные фонды, возможность организации лекций, необычных уроков литературы и других интересных мероприятий. Учителя поддержали наш проект. Совместными усилиями мы привлечём внимание школьников к произведениям мировой классики, способствуем собранности, организованности и планомерности в подготовке к сочинению».

В рамках проекта «Школьникам – к ЕГЭ по литературе» запланированы тематические лекции, открытые уроки литературы по творчеству писателей-классиков, детальный разбор произведений, алгоритма написания сочинения, книжные выставки, консультации, обзоры литературы, индивидуальные подбор необходимых ученикам книг. Работать с выпускниками будут библиотекари, имеющие филологическое образование, а также приглашенные эксперты – преподаватели литературы, филологи.

В этом году выпускники напишут сочинение 6 декабря. Темы не известны, однако направления работ объявлены заранее. Школьникам предложат подумать о верности и измене, равнодушии и отзывчивости, цели и средствах её достижения, смелости и трусости, человеке и обществе. Выпускники, которые не сдадут итоговое сочинение, смогут пересдать его 7 февраля или 16 мая 2018 года.