За сутки в Приморье произошло 59 аварий

Зарегистрировано более 340 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 59 ДТП, 32 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили девять водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, семь водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 11 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили два автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 62 автомобилиста, а 61 пешеход - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 22 таксистов и 16 водителей автобусов, а также двух злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 72 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 64 авто.

Всего в понедельник, 30 октября, в приморской столице зарегистрировано 340 нарушение ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.