За сутки в Приморье произошло 59 аварий 17:23, 31 октября За сутки в Приморье произошло 59 аварий (Эксклюзив)
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил 16:42, 31 октября Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C 16:30, 31 октября Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
17:25
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
17:25
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
17:25
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
16:56
Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года
16:42
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:30
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:18
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:04
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки в Приморье произошло 59 аварий

Зарегистрировано более 340 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 59 ДТП, 32 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили девять водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, семь водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 11 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили два автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 62 автомобилиста, а 61 пешеход - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 22 таксистов и 16 водителей автобусов, а также двух злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 72 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 64 авто.

Всего в понедельник, 30 октября, в приморской столице зарегистрировано 340 нарушение ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
16:04, 31 октября 2017 Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля

Фигурант дела получил 19 лет колонии

Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:40, 31 октября 2017 Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока

Все подробности случившегося устанавливаются

Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:27, 31 октября 2017 Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье

Сотруднику скорой помощи пришлось вызывать полицию

Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:48, 31 октября 2017 Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации

Всего было зарегистрировано 156 отравлений

Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке
13:59, 31 октября 2017 Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке

Одними из первых событие прокомментировал канал «Gossovet 2.0»

Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:09, 31 октября 2017 Приморец приехал за 300 км для совершения угона

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье погиб еще один мотоциклист
12:57, 31 октября 2017 В Приморье погиб еще один мотоциклист

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить