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Политика и экономика

Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года

Комментарий эксперта
Фото: Athit Perawongmetha/Reuters Фото: Athit Perawongmetha/Reuters
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Нефть марки Brent превысила отметку $60 за баррель впервые с июля 2015 года, сообщает РИА VladNews. Brent дорожает на фоне оптимистических ожиданий, что ОПЕК продлит соглашение о сокращении поставок нефти, а также на фоне «хрупкой ситуации» между Ираком и Иракским Курдистаном. До весны соглашение ОПЕК точно исполнится, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.

«Тут важна не сама отметка, а важен тренд, который сформировался примерно с июля. Цена и американской, и английской нефти только растет. Хотя в ближайшие недели будет откат, цена снизится примерно до 58 рублей за баррель. До весны соглашение стран ОПЕК точно исполнится. Дальше страны-участницы соглашения посмотрят на рынок. К концу году ожидают нефть в районе 70 рублей, думаю, это их устроит. Они могут смягчить соглашение. Пока они не могут увеличить добычу. Прошел год, в январе цена нефти была 58, на прошлой неделе – тоже. Многое изменилось, увеличилось потребление на миллион баррелей в сутки, уменьшилась добыча. И все это как будто никто не замечал. Когда биржа осознала – это привело к росту. Потребление нефти растет в Китае, Индии, Африке, Южной Америке – везде, кроме Европы. Там нефтепродукты дорогие, стали экономить. В российский бюджет заложена цена 40 долларов, которой не было ни разу за этот год», – считает эксперт.

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