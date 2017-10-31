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Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев

Горе-водитель попался на взятке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В октябре этого года иностранный гражданин, двигаясь на служебном транспорте через Пограничный район Приморского края, нарушил правила дорожного движения, за что и был остановлен сотрудником ДПС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Нарушитель предложил не привлекать его к ответственности за административное правонарушение и положил в бардачок приборной панели 5 тыс. рублей.

Однако горе-водитель потерпел фиаско, поскольку инспектор ДПС взятку не принял и сообщил о случившемся в дежурную часть ОМВД России по Пограничному району.

За покушение на мелкое взяточничество в отношении иностранного гражданина утвержден обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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