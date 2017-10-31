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Общество

Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C

В ближайшие сутки осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 октября, и в ближайшую ночь в Приморье характер погоды не изменится: сохранится малооблачная и без осадков погода. Начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, и днем при западном, юго-западном ветре воздух прогреется до +6…+13 °C. В ночные часы минимальные температуры 0…−5 °C, в горных районах до −10 °C, на побережье и местами на западе края +2…+7 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Завтра днем над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. Не исключено, что в южной половине края станет еще на 2–4 градуса теплее.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки осадков не ожидается. Максимальная температура составит +10…+13 °C, ночь на среду будет теплее прошедшей на 2–4 градуса.

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