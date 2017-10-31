​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке

По их мнению, решения Тарасенко - пример разумных политических шагов

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о том, что берет работать в свою команду и. о. мэра Владивостока Константина Межонова — тот займет пост вице-губенатора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Znak.com И. о. мэра Владивостока в свою очередь стал Андрей Литвинов, много лет работавший в команде предыдущего мэра города Игоря Пушкарева. Сам Пушкарев сейчас находится в СИЗО и ожидает суда по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Последние кадровые решения в Приморье — пример разумных политических шагов, которые может применить новый губернатор для снижения конфликтности в регионе. Об этом Znak.com рассказали российские политологи, следящие за ситуацией на Дальнем Востоке.

Громкие дела в регионе

Последние годы Приморье сотрясали громкие уголовные дела. Помимо Пушкарева, который оказался в тюрьме после политического конфликта с экс-губернатором Владимиром Миклушевским, фигурантами расследований стали многочисленные представители региональной элиты, в том числе из команды самого губернатора. В конце концов Владимир Миклушевский, руководивший регионом с 2012 по 2017 год, ушел в отставку. Теперь его сменщик пытается разобраться с конфликтами.

«Переход Межонова в команду Тарасенко и личное согласие по назначению Алексея Литвинова на должность и. о. главы Владивостока показывает, что врио губернатора Приморья пока всё делает правильно, — считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. — В первую очередь он уходит от темы межэлитных конфликтов, которая стала одной из причин отставки Владимира Миклушевского. Принцип „не мешать людям работать“ — это, как правило, уже половина успеха для нового губернатора».

«Что касается команды Пушкарёва, то она в очередной раз показала свою жизнеспособность и умение договариваться, — продолжает эксперт. — Для Алексея Литвинова это назначение станет хорошей возможностью в достаточно сжатый срок до окончания полномочий главы осенью 2018 года показать себя в качестве публичного политика. Как ни крути, но Владивостоку сейчас не хватает рывка, который бы не только разбавил тягостную атмосферу после ареста Игоря Пушкарёва, но и придал новый импульс развитию города в рамках проекта „Свободный порт Владивосток“», — считает Калачев.

Разные подходы

«После осенней смены губернаторов в целом ряде региональных столиц прошли перестановки в администрациях региональных столиц, — напоминает политолог Михаил Виноградов. — При этом руководители регионов демонстрируют разные подходы.

Например, в Красноярске и Самаре основной акцент делается на обновлении, преодолении наследия предшественников, продвижении более комфортных для глав регионов фигур. Это имеет как плюсы (демонстрация доминирования губернаторов в элитах), так и минусы (нарушение политического баланса). В Нижнем Новгороде такие перестановки привели к обострению элитной борьбы — местные группы влияния стали в ответ демонстрировать губернатору свой политический и медийный потенциал, создав риски ослабления друг друга. В Омске нерешенность вопроса о власти в городе досталась губернатору от предшественника, новому главе региона предстоит определиться в ближайшие дни — но он не принял окончательного решения. Потенциальной проблемой могут стать отношения губернатора и мэра в Новосибирске: главой города является представитель КПРФ, а губернатор к тому же имеет опыт работы мэром областного центра.

В этом контексте пример Владивостока выглядит из самых удачных, — продолжает эксперт. — Губернатор не самоустраняется от городской ситуации, но при этом дает сигнал о готовности использовать потенциал местных элит, ранее являвшихся заложниками конфликтного стиля прежних краевых властей. Это особенно логично с учетом сезонного фактора — наступления отопительного сезона. Да и политически такая консолидация элит, задействование потенциала одной из самых влиятельных групп региона весьма своевременно с точки зрения подготовки к президентским выборам», — считает Виноградов.

Конец конфликтов

Руководитель лаборатории региональной политики Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин считает, что Тарасенко прибег к одному из распространенных способов разрешить конфликт между городом и регионом. «Подобное произошло в Самаре, нечто подобное происходит в Нижнем Новгороде, но там ситуация более запущенная. Теперь в какой-то степени это происходит в Приморье. Это позволяет врио губернатора, с одной стороны, приблизить к себе фигуру, которая его чем-то беспокоила, с другой стороны — поставить руководить городом молодого перспективного парня. Литвинов может ради своей дальнейшей карьеры находить компромиссы, которые сейчас так необходимы региону. Хватит уже сражений между властями города и края, это привело к многочисленным посадкам и уголовным делам. Наверное, нужно делать территорию Приморья анклавом спокойствия. Это правильное решение, оно приведет к тому, что основные силы будут тратиться на развитие города, а не на межклановую борьбу», — считает Колядин.

«Новый руководитель Приморья сказал сегодня интересную вещь, — рассказывает политолог Александр Шемелев, много лет работавший с Литвиновым. — Он заявил: „Владивосток вернулся в Приморский край!“. С этим можно согласиться. Все пять лет, пока Приморьем руководил Владимир Миклушевский, о таком уровне консолидации можно было только мечтать. Новый губернатор снимает болевые точки одну за одной. Поэтому, когда он забирает возглавлявшего городскую администрацию Константина Межонова к себе заместителем и одобряет назначение исполняющим обязанности главы города молодого, но уже опытного вице-мэра Алексея Литвинова, это позитивный шаг. Литвинов уже восемь лет работает в мэрии, из них шесть лет в качестве первого вице-мэра. Понятен и Москве, и региональным элитам. Весьма эффективен. Имеет большой опыт проведения выборных кампаний. Поэтому стиль работы нового краевого руководства понравится многим в регионе», — считает эксперт.