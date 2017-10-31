Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке 13:59, 31 октября Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке (Эксклюзив)
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке 13:59, 31 октября ​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
В Приморье погиб еще один мотоциклист 12:57, 31 октября В Приморье погиб еще один мотоциклист (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
14:24
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
14:24
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
14:24
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
11:45
Автолюбитель погиб в Приморье
11:33
Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
10:42
Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье
10:30
Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье
10:17
Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа Эксклюзив
10:05
Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
09:53
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
09:40
Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:28
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке Фото
09:14
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке

По их мнению, решения Тарасенко - пример разумных политических шагов
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о том, что берет работать в свою команду и. о. мэра Владивостока Константина Межонова — тот займет пост вице-губенатора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Znak.com И. о. мэра Владивостока в свою очередь стал Андрей Литвинов, много лет работавший в команде предыдущего мэра города Игоря Пушкарева. Сам Пушкарев сейчас находится в СИЗО и ожидает суда по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Последние кадровые решения в Приморье — пример разумных политических шагов, которые может применить новый губернатор для снижения конфликтности в регионе. Об этом Znak.com рассказали российские политологи, следящие за ситуацией на Дальнем Востоке.

Громкие дела в регионе

Последние годы Приморье сотрясали громкие уголовные дела. Помимо Пушкарева, который оказался в тюрьме после политического конфликта с экс-губернатором Владимиром Миклушевским, фигурантами расследований стали многочисленные представители региональной элиты, в том числе из команды самого губернатора. В конце концов Владимир Миклушевский, руководивший регионом с 2012 по 2017 год, ушел в отставку. Теперь его сменщик пытается разобраться с конфликтами.

«Переход Межонова в команду Тарасенко и личное согласие по назначению Алексея Литвинова на должность и. о. главы Владивостока показывает, что врио губернатора Приморья пока всё делает правильно, — считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. — В первую очередь он уходит от темы межэлитных конфликтов, которая стала одной из причин отставки Владимира Миклушевского. Принцип „не мешать людям работать“ — это, как правило, уже половина успеха для нового губернатора».

«Что касается команды Пушкарёва, то она в очередной раз показала свою жизнеспособность и умение договариваться, — продолжает эксперт. — Для Алексея Литвинова это назначение станет хорошей возможностью в достаточно сжатый срок до окончания полномочий главы осенью 2018 года показать себя в качестве публичного политика. Как ни крути, но Владивостоку сейчас не хватает рывка, который бы не только разбавил тягостную атмосферу после ареста Игоря Пушкарёва, но и придал новый импульс развитию города в рамках проекта „Свободный порт Владивосток“», — считает Калачев.

Разные подходы

«После осенней смены губернаторов в целом ряде региональных столиц прошли перестановки в администрациях региональных столиц, — напоминает политолог Михаил Виноградов. — При этом руководители регионов демонстрируют разные подходы.

Например, в Красноярске и Самаре основной акцент делается на обновлении, преодолении наследия предшественников, продвижении более комфортных для глав регионов фигур. Это имеет как плюсы (демонстрация доминирования губернаторов в элитах), так и минусы (нарушение политического баланса). В Нижнем Новгороде такие перестановки привели к обострению элитной борьбы — местные группы влияния стали в ответ демонстрировать губернатору свой политический и медийный потенциал, создав риски ослабления друг друга. В Омске нерешенность вопроса о власти в городе досталась губернатору от предшественника, новому главе региона предстоит определиться в ближайшие дни — но он не принял окончательного решения. Потенциальной проблемой могут стать отношения губернатора и мэра в Новосибирске: главой города является представитель КПРФ, а губернатор к тому же имеет опыт работы мэром областного центра.

В этом контексте пример Владивостока выглядит из самых удачных, — продолжает эксперт. — Губернатор не самоустраняется от городской ситуации, но при этом дает сигнал о готовности использовать потенциал местных элит, ранее являвшихся заложниками конфликтного стиля прежних краевых властей. Это особенно логично с учетом сезонного фактора — наступления отопительного сезона. Да и политически такая консолидация элит, задействование потенциала одной из самых влиятельных групп региона весьма своевременно с точки зрения подготовки к президентским выборам», — считает Виноградов.

Конец конфликтов

Руководитель лаборатории региональной политики Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин считает, что Тарасенко прибег к одному из распространенных способов разрешить конфликт между городом и регионом. «Подобное произошло в Самаре, нечто подобное происходит в Нижнем Новгороде, но там ситуация более запущенная. Теперь в какой-то степени это происходит в Приморье. Это позволяет врио губернатора, с одной стороны, приблизить к себе фигуру, которая его чем-то беспокоила, с другой стороны — поставить руководить городом молодого перспективного парня. Литвинов может ради своей дальнейшей карьеры находить компромиссы, которые сейчас так необходимы региону. Хватит уже сражений между властями города и края, это привело к многочисленным посадкам и уголовным делам. Наверное, нужно делать территорию Приморья анклавом спокойствия. Это правильное решение, оно приведет к тому, что основные силы будут тратиться на развитие города, а не на межклановую борьбу», — считает Колядин.

«Новый руководитель Приморья сказал сегодня интересную вещь, — рассказывает политолог Александр Шемелев, много лет работавший с Литвиновым. — Он заявил: „Владивосток вернулся в Приморский край!“. С этим можно согласиться. Все пять лет, пока Приморьем руководил Владимир Миклушевский, о таком уровне консолидации можно было только мечтать. Новый губернатор снимает болевые точки одну за одной. Поэтому, когда он забирает возглавлявшего городскую администрацию Константина Межонова к себе заместителем и одобряет назначение исполняющим обязанности главы города молодого, но уже опытного вице-мэра Алексея Литвинова, это позитивный шаг. Литвинов уже восемь лет работает в мэрии, из них шесть лет в качестве первого вице-мэра. Понятен и Москве, и региональным элитам. Весьма эффективен. Имеет большой опыт проведения выборных кампаний. Поэтому стиль работы нового краевого руководства понравится многим в регионе», — считает эксперт.

Похожие новости
Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса
06:25, 31 октября 2017 Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса

Врио губернатора Приморья подписал соответствующий документ

МВД РФ: Говорить об отставке Николая Афанасьева преждевременно
23:44, 30 октября 2017 МВД РФ: Говорить об отставке Николая Афанасьева преждевременно

В пресс-службе ведомства не подтвердили информацию о кадровых перестановках в Приморье

Андрей Тарасенко: Владивосток вновь вернулся в Приморский край
17:13, 30 октября 2017 Андрей Тарасенко: Владивосток вновь вернулся в Приморский край

Стали известны дополнительные детали смены руководства Владивостока

Эксперты прокомментировали смену власти во Владивостоке
15:43, 30 октября 2017 Эксперты прокомментировали смену власти во Владивостоке

Сразу нескольких кадровых перестановок в городской и региональной вертикали

Приморские политики удовлетворены кадровыми перестановками в администрации Владивостока
14:50, 30 октября 2017 Приморские политики удовлетворены кадровыми перестановками в администрации Владивостока

​Волна кадровых перестановок не прошла бесследно

Игорь Борбот требует от правительства США доказать, что он угрожает обществу
14:39, 30 октября 2017 Игорь Борбот требует от правительства США доказать, что он угрожает обществу

Бывший глава Дальневосточного центра судостроения по-прежнему содержится в исправительном учреждении Нью-Джерси

Детский омбудсмен России приедет во Владивосток
12:35, 30 октября 2017 Детский омбудсмен России приедет во Владивосток

Анна Кузнецова прибудет в Приморье завтра