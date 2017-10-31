Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины 17:46, 31 октября Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? 17:10, 31 октября Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? (Эксклюзив)
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил 16:42, 31 октября Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
20:27
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
20:27
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
20:27
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
20:24
Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез
19:12
В Приморье за сутки потушили девять пожаров
18:22
Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США
17:57
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:55
Во Владивостоке изменится движение на перекрестках
17:46
Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:36
Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:23
За сутки в Приморье произошло 59 аварий Эксклюзив
17:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
16:56
Цена на нефть марки Brent выросла впервые за 2 года
16:42
Приморский краевой суд: Главный судья в отставку не уходил
16:30
Ночью в Приморье столбики термометров опустятся до −10 °C
16:18
Игорь Пушкарев: Генпрокуратура ставит под сомнение судебную систему в Приморье
16:04
Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье за сутки потушили девять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению девяти техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 76 человек личного состава и 18 единиц техники.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

По состоянию на 07:00 выявлено 47 термических аномалий в 10-ти муниципальных образованиях. Проверяются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом
17:57, 31 октября 2017 В селе в Приморье огнеборцы потушили жилой деревянный дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины
17:46, 31 октября 2017 Спасатели ведут поиск пропавшего в Приморье мужчины

Пока безрезультатно

Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев
17:36, 31 октября 2017 Приморские инспекторы ДПС не берут взяток у иностранцев

Горе-водитель попался на взятке

За сутки в Приморье произошло 59 аварий
17:23, 31 октября 2017 За сутки в Приморье произошло 59 аварий

Зарегистрировано более 340 нарушений ПДД

Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля
16:04, 31 октября 2017 Приморец застрелил двух рыбаков ради угона автомобиля

Фигурант дела получил 19 лет колонии

Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:40, 31 октября 2017 Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока

Все подробности случившегося устанавливаются

Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:27, 31 октября 2017 Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье

Сотруднику скорой помощи пришлось вызывать полицию