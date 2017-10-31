В Приморье за сутки потушили девять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению девяти техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 76 человек личного состава и 18 единиц техники.

На контроле лесопожарная и гидрологическая обстановка на территории Приморского края.

По состоянию на 07:00 выявлено 47 термических аномалий в 10-ти муниципальных образованиях. Проверяются.

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