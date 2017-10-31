Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке

Одними из первых событие прокомментировал канал «Gossovet 2.0»

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Переход Константина Межонова на пост вице-губернатора и повышение Алексея Литвинова до исполняющего обязанности главы Владивостока стало предметом активного обсуждения в набирающем популярность Телеграме, сообщает РИА VladNews.

Одними из первых событие прокомментировал канал «Gossovet 2.0», близкий к федеральному политологу Евгению Минченко, поздравил Алексея Литвинова с назначением, отметив его политическую стойкость. «Команда Литвинов-Шемелев после ареста мэра демонстрировала самурайскую стойкость. Продержались в условиях беспрецедентного давления до отставки предыдущего губернатора. Молодцы. Этот кейс (когда он дойдёт до логического конца в 2018 году) надо будет в учебники включать», - отметили авторы канала.

Местные политические каналы также прокомментировали ситуацию с кадровыми перестановками.

«Решение о переходе Константина Межонова в администрацию Приморья предельно логично и даже во многом предсказуемо. После обнуления всех существовавших ранее конфликтов Андрей Тарасенко показал, что способен простроить и городскую администрацию, с которой его предшественник справиться никак не мог, и это не раз приводило к публичным конфузам. В рокировке и.о. главы Владивостока интерес представляет другое - секретность, в которой готовилось и принималось решение. Никаких утечек, сливов и инсайдов, полная неосведомлённость PR-блоков Белого и Серого домов. Сработано на уровне лучших разведывательных операций», - прокомментировал канал «Рупор Приморья».

Канал «Эксперты Приморского края» обратил внимание на то, что подобного рода решение имело за собой огромным пласт межэлитных договорённостей.

«Фактически «коллективному Пушкарёву» удалось не только сохранить стратегический пост, но и договориться с администрацией президента, полпредством и врио губернатора. Вот к чему приводит снятие информационной демонизации, которую в последние годы так любил тиражировать экс-губернатор В. Миклушевский», - полагают авторы ЭПК.