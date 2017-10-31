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Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье

Сотруднику скорой помощи пришлось вызывать полицию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Водитель скорой помощи едва не пострадал от пьяного автолюбителя в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА UssurMedia.

Скандал разгорелся из-за парковочного места, которое заняла машина скорой помощи, что и не понравилось автолюбителю. Нетрезвый мужчина в грубой форме освободить его место, на что водитель «скорой» ответил, что врачам могут понадобиться носилки для пациента. Однако данный факт не убедил зачинщика конфликта, и он начал угрожать.

Сотрудник «скорой» закрылся в машине и вызвал на помощь сотрудников полиции, которые и смогли утихомирить зачинщика.

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