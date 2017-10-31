Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»

Начало встречи в 19:30

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Третий матч домашней серии «Адмирал» сыграет сегодня с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал». Начало встречи в 19:30.

14 побед и 13 поражений. Именно с таким багажом уфимский клуб пожаловал во Владивосток. В чемпионатах КХЛ «Адмирал» и «Салават Юлаев» встречались 11 раз. На счету «моряков» три победы, уфимцы были сильней восемь раз. Разница шайб 29-38.

В последний раз дальневосточники выигрывали у «Салавата Юлаева» два года назад – 26 октября 2015 в драматичном и сверхрезультативном поединке в Уфе – 6:5.

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