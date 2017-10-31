Грудное вскармливание снижает риск развития рака молочных желез

В Приморье проходит неделя борьбы с раком груди

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Неделя борьбы с раком груди проходит в эти дни в Приморском крае. Среди тех, кто присоединился к акции в поддержку женского здоровья, традиционно находится и роддом № 3 Владивостока. Так, сегодня в учреждении состоялось мероприятие для будущих мам, направленное на профилактику заболеваний молочных желез, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, в рамках Недели борьбы с раком груди для женщин, ожидающих рождение малыша и обучающихся в школе для будущих родителей «В ожидании чуда», была проведена специальная, расширенная лекция по основам грудного вскармливания. Учитывая посыл мероприятия, женщинам не просто рассказали об особенностях кормления новорожденного и гигиене кормящей матери, а разъяснили, что грудное вскармливание считается одним из лучших способов защиты женского организма от страшного недуга, методом профилактики, предусмотренным самой природой. Оно снижает риск развития фоновых заболеваний и возникновения атипичных клеток. Причем, по мнению многих маммологов, положительный эффект от кормления грудью напрямую зависит от продолжительности кормления, то есть чем дольше малыш находился на естественном питании, тем дольше его мама будет защищена от злокачественных процессов в области молочных желез. Таким образом, грудное вскармливание выполняет сразу несколько жизненно важных функций и полезно не только для ребенка, но и для здоровья его матери.

В процессе обучающей встречи врач акушер-гинеколог Людмила Каурова также ознакомила женщин с методами обследования состояния груди, которое можно проводить регулярно и самостоятельно с целью контроля над собственным самочувствием. При этом она обратила их внимание на тревожные симптомы, при наличии которых пациенткам следует немедленно обратиться к специалисту за консультацией и диагностикой.

Добавим, что в целях повышения грамотности населения по вопросам здоровья в холле женской консультации «третьего» роддома Владивостока оформлен тематический стенд, рассказывающий о проблемах онкозаболеваний молочных желез, их проявлениях и методах самообследования – о том, какие изменения в организме должны настораживать и как можно их обнаружить. Причем особое место отведено ранней диагностике, ведь именно она является залогом успешного лечения и выздоровления при наличии любого заболевания, в том числе – рака молочных желез.