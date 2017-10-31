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Общество

Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая

Оформить карту можно в любом отделении банка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Клиентам Сбербанка стали доступны дебетовые карты МИР Золотая. Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. Также Сбербанк предоставляет возможность получить зарплатную карту МИР Золотая, сообщает Сбербанк.

У держателей карты МИР Золотая есть возможность бесплатно подключить и использовать полный пакет услуги «Мобильный банк». В числе других преимуществ карты — денежные переводы в любое время суток, современные и удобные сервисы Сбербанк Онлайн и «Автоплатёж», бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», бонусами которой можно расплачиваться в магазинах-партнерах программы. Более подробно с условиями обслуживания карты можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Дебетовые карты».

«Пользоваться дебетовой картой МИР Золотая удобно и выгодно, — отметила директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Бесплатное использование «Мобильного банка» даёт возможность получать СМС-уведомления обо всех операциях и совершать платежи и переводы без дополнительных затрат. А благодаря бесконтактной технологии клиент может экономить время и оплачивать товары и услуги в одно касание — не выпуская карту из рук». 

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