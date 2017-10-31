Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации

Всего было зарегистрировано 156 отравлений

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае только за сентябрь текущего года было зарегистрировано 156 случаев острых отравлений химической этиологии, из них с летальным исходом – 26 случаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Виной всему стали острые отравления наркотическими веществами (29,5%), лекарственными препаратами (23,7%) и спиртосодержащей продукцией (23,1%).

Стоит отметить, что летальные исходы чаще регистрировались от острых отравлений спиртосодержащей продукцией.

У детей до 14 лет зарегистрировано 20 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди причин острых отравлений химической этиологии у детей в сентябре 2017 года чаще регистрировались острые отравления лекарственными препаратами.