В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам

Традиционно во время турнира были подведены итоги конкурса «тренер года»

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Ставший уже традиционным турнир памяти Леонида Семёнова по шахматам завершился на минувшей неделе во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Девять коллективов, среди которых команды из города Артема, поселка Новошахтинского и шахматных клубов Владивостока, боролись за призы от генерального спонсора турнира, руководителя страхового агентства «Бирюков и партнеры» Сергея Бирюкова.

Финальные соревнования проводились в шахматном клубе ДЮСШ «Старт» на Борисенко, 60. Именно из этого клуба вышло целое поколение шахматистов, которых воспитал Леонид Васильевич Семёнов,проработавший в клубе более 20 лет.

После первого этапа в финал отобрались четыре сильнейшие команды: посёлка Новошахтинского, владивостокского шахматного клуба «Интеллект», шахматного клуба «Форпост», владивостокской детско-юношеской спортивной школы «Старт» и города Артема.

В результате напряженных баталий первое место с отрывом всего в пол-очка заняла команда шахматного клуба «Интеллект», возглавляемая международным мастером Николаем Корнюшиным. Команда поселка Новошахтинский, выигравшая полуфинальный турнир, в итоге стала второй. А бронзовые медали достались команде шахматного клуба «Форпост».

«Одной из главных задач прошедшего турнира была подготовка юных шахматистов шахматных клубов края к предстоящим соревнованиям, поэтому особенностью проведения соревнований стало то, что за каждую команду играло четверо юношей и девушек разных возрастов, а также два взрослых наставника», - рассказал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов.

Традиционно во время турнира были подведены итоги конкурса «тренер года», вот уже десять лет проходящего по инициативе Сергея Бирюкова. Лучшие тренеры по результатам воспитанников в прошедшем году ежегодно поощряются денежными премиями от страхового агентства «Бирюков и партнеры», а также кубками и дипломами. Конкурс, как и турнир, нынче носит имя памяти Леонида Семёнова.

По итогам 2016 года лучшим тренером признана Диана Ещенко (Владивосток). Второй приз достался Андрею Щукину (Владивосток). Третьим стал Андрей Антипин (Уссурийск).