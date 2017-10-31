Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком 15:52, 31 октября Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком (Эксклюзив)
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока 15:40, 31 октября Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье 15:27, 31 октября Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
15:54
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
15:54
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
15:54
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
11:45
Автолюбитель погиб в Приморье
11:33
Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам

Традиционно во время турнира были подведены итоги конкурса «тренер года»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Ставший уже традиционным турнир памяти Леонида Семёнова по шахматам завершился на минувшей неделе во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Девять коллективов, среди которых команды из города Артема, поселка Новошахтинского и шахматных клубов Владивостока, боролись за призы от генерального спонсора турнира, руководителя страхового агентства «Бирюков и партнеры» Сергея Бирюкова.

Финальные соревнования проводились в шахматном клубе ДЮСШ «Старт» на Борисенко, 60. Именно из этого клуба вышло целое поколение шахматистов, которых воспитал Леонид Васильевич Семёнов,проработавший в клубе более 20 лет.

После первого этапа в финал отобрались четыре сильнейшие команды: посёлка Новошахтинского, владивостокского шахматного клуба «Интеллект», шахматного клуба «Форпост», владивостокской детско-юношеской спортивной школы «Старт» и города Артема.

В результате напряженных баталий первое место с отрывом всего в пол-очка заняла команда шахматного клуба «Интеллект», возглавляемая международным мастером Николаем Корнюшиным. Команда поселка Новошахтинский, выигравшая полуфинальный турнир, в итоге стала второй. А бронзовые медали достались команде шахматного клуба «Форпост».

«Одной из главных задач прошедшего турнира была подготовка юных шахматистов шахматных клубов края к предстоящим соревнованиям, поэтому особенностью проведения соревнований стало то, что за каждую команду играло четверо юношей и девушек разных возрастов, а также два взрослых наставника», - рассказал президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов.

Традиционно во время турнира были подведены итоги конкурса «тренер года», вот уже десять лет проходящего по инициативе Сергея Бирюкова. Лучшие тренеры по результатам воспитанников в прошедшем году ежегодно поощряются денежными премиями от страхового агентства «Бирюков и партнеры», а также кубками и дипломами. Конкурс, как и турнир, нынче носит имя памяти Леонида Семёнова.

По итогам 2016 года лучшим тренером признана Диана Ещенко (Владивосток). Второй приз достался Андрею Щукину (Владивосток). Третьим стал Андрей Антипин (Уссурийск).

Похожие новости
Владивосток примет крупное международное боксерское шоу
02:33, 31 октября 2017 Владивосток примет крупное международное боксерское шоу

Участники предстоящих боев проделали большую работу

​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»
13:11, 30 октября 2017 ​Владивостокский «Адмирал» проиграл «Ак Барсу»

Почетным гостем матча стал Андрей Тарасенко

Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке
13:24, 28 октября 2017 Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке

​Хоккейный клуб "Адмирал" проиграл "Нефтехимику" на встрече 27 октября

В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
16:19, 27 октября 2017 В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»

Матч состоится сегодня в 19:00

«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:39, 26 октября 2017 «Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»

С кем будет играть ФК в четверть финале - пока неизвестно

Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике
08:32, 26 октября 2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике

Победители соревнований будут награждены памятными медалями

Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»
17:07, 25 октября 2017 Освобожден бывший тренер «Спартак-Приморье»

Почти две недели ожидал Сандлер с момента принятия решения об освобождении судом