Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком 15:52, 31 октября Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком (Эксклюзив)
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока 15:40, 31 октября Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье 15:27, 31 октября Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
15:54
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
15:54
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
15:54
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
15:52
Блогеры: Тарасенко прекратил войну между Приморским краем и Владивостоком Эксклюзив
15:40
Сразу две аварии произошли на низководном мосту Владивостока
15:27
Пьяный автомобилист не поделил место с водителем «скорой» в Приморье
15:14
Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы
15:00
Сегодня «Адмирал» сыграет против «Салавата Юлаева»
14:48
Более 20 приморцев умерли в сентябре из-за интоксикации
14:47
Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение
14:35
В муниципальной спортивной школе «Старт» состоялся турнир по шахматам
14:23
Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья
14:11
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
13:59
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
13:59
​Федеральные эксперты прокомментировали кадровые перестановки во Владивостоке
13:45
Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:32
Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:21
Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий Фото
13:09
Приморец приехал за 300 км для совершения угона
13:04
Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
12:57
В Приморье погиб еще один мотоциклист Фото
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
11:45
Автолюбитель погиб в Приморье
11:33
Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья

В крае работают 840 котельных
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Все 840 котельных в 34 муниципалитетах Приморского края подают тепло потребителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Все теплоисточники запущены и поставляют тепло в жилые дома и объекты соцкульбыта во всех городах и районах Приморья. Тепло подается практически на все социально значимые объекты и жилой фонд. Исключение составляют те дома, где произошли аварии на теплотрассах или внутридомовых .

Специалисты также отметили, что на всех котельных имеется необходимый запас топлива.

По словам специалистов, запас мазута составляет 154% от необходимого, угля и дизельного топлива – в пределах 100%. При этом топливо завозится по графику на протяжении всего отопительного сезона.

В ведомстве напомнили, что для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья действует «горячая линия». По возникшим вопросам об отсутствии тепла в доме жители могут обратиться по телефону 8(423) 243-26-32.

На «горячую линию» можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

При обращении диспетчеру необходимо сообщить следующую информацию:

– адрес помещения;

– краткое описание обращение (отсутствует отопление в доме или в квартире, не функционирует или неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку);

– ФИО, а также контактный телефон;

– название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе управления – ресурсоснабжающей организации);

– дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспетчерскую службу, в орган местного самоуправления об отсутствии тепла в помещении.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору Александру Юрову держать на личном контроле вопросы по началу отопительного сезона на частных котельных, как, например, в Находкинском городском округе.

«Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», – подчеркнул врио Губернатора.

Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

Похожие новости
Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке
14:11, 31 октября 2017 Завершился прием заявок на участие в школьной лиге КВН Владивостоке

Городская школьная лига КВН – это отличный старт для творческого развития личности

Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве
13:45, 31 октября 2017 Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве

В клубе «Антресоль» молодым людям рассказали об истории и видах волонтерства

Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%
13:32, 31 октября 2017 Производство мяса в Приморье увеличилось на 42%

Поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года

Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая
13:04, 31 октября 2017 Сбербанк запустил дебетовую карту МИР Золотая

Оформить карту можно в любом отделении банка

В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:45, 31 октября 2017 В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма

Работы завершатся в 2019 году

Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:33, 31 октября 2017 Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой

Во столице Приморья прошел международный экологический форум "Природа без границ"

Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
12:10, 31 октября 2017 Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»

«Либо вы немедленно решаете проблему, либо этой стройки у вас не будет»