Тепло пришло во все муниципалитеты Приморья

В крае работают 840 котельных

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Все 840 котельных в 34 муниципалитетах Приморского края подают тепло потребителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Все теплоисточники запущены и поставляют тепло в жилые дома и объекты соцкульбыта во всех городах и районах Приморья. Тепло подается практически на все социально значимые объекты и жилой фонд. Исключение составляют те дома, где произошли аварии на теплотрассах или внутридомовых .

Специалисты также отметили, что на всех котельных имеется необходимый запас топлива.

По словам специалистов, запас мазута составляет 154% от необходимого, угля и дизельного топлива – в пределах 100%. При этом топливо завозится по графику на протяжении всего отопительного сезона.

В ведомстве напомнили, что для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья действует «горячая линия». По возникшим вопросам об отсутствии тепла в доме жители могут обратиться по телефону 8(423) 243-26-32.

На «горячую линию» можно обратиться в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

При обращении диспетчеру необходимо сообщить следующую информацию:

– адрес помещения;

– краткое описание обращение (отсутствует отопление в доме или в квартире, не функционирует или неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку);

– ФИО, а также контактный телефон;

– название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК (при непосредственном способе управления – ресурсоснабжающей организации);

– дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспетчерскую службу, в орган местного самоуправления об отсутствии тепла в помещении.

Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение курирующему вице-губернатору Александру Юрову держать на личном контроле вопросы по началу отопительного сезона на частных котельных, как, например, в Находкинском городском округе.

«Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», – подчеркнул врио Губернатора.

Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.