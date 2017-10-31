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Политика и экономика

Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США

Центр экономического роста смещается на Дальний Восток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Число миллиардеров в мире увеличилось на 10%, а их состояние – на 17%, посчитали эксперты UBS. Впервые количество миллиардеров в странах Азии превысило их количество в США, сообщает РИА VladNews. Объединенный капитал 1542 миллиардеров мира – $6 трлн. В этом году они создали 2,8 млн. рабочих мест. Всего на предприятиях богатейших людей планеты работают почти 28 млн. человек. Растет и рынок миллионеров, рассказал в эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Колотов.

«То, что центр миллиардеров переместился в Китай, связано с тем, что центр экономического роста смещается на Дальний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай является локомотивом этого роста. Соответственно, растет и количество богатых людей в данном регионе. Китай опережает США по ВВП по паритету покупательной способности, но концентрация капитала в руках отдельных представителей бизнеса там не такого уровня, как в Соединенных штатах. Китайский рынок существенно больше, это платежеспособный рынок, который быстро развивается. Появляются люди, которые быстрее других понимают особенности функционирования этого рынка и зарабатывают на этом. Население Китая – 300 млн. человек. Китай имеет тесные экономические связи с разными регионами мира, в том числе с США. Есть люди, которые на этих связях зарабатывают. Подсчеты произвел швейцарский банк UBS, у них есть свои технологии. Это связано с оценкой стоимости активов, но речь идет только легальных миллиардерах, которые ведут честный бизнес, платят налоги. Туда не попадают главари наркокартелей. Если бы эта публика туда попала, ситуация была бы несколько иной. Нелегальный бизнес играет большую роль, в том числе и в Китае. Но там с нелегалами сильно борется государство. Кто пытается заниматься торговлей людьми, оружием, наркотиками, может угодить за решетку. Президент Филиппин ведет кампанию по отстрелу наркоторговцев. Доля женщин в клубе миллиардеров составляет одну десятую. На теневом уровне женщины играют большую роль, чем видно со стороны. У каждого мужчины-миллиардера есть женщина, которая играет немалую роль в том, что он достиг таких высот в бизнесе. В Азии население существенно моложе, гиперактивно экономически и быстро растет. На рынке миллионеров тоже происходят сильные изменения, Азия играет большую роль. Количество миллионеров там тоже быстро растет, скамейка запасных очень большая. Как заработать миллиард – ответ на этот вопрос дает исследование банка. Прежде всего, те сферы, в которых люди зарабатывают такие деньги, это технологические площадки, онлайн-торговля, где капитал делается очень быстро. Предлагаются новые решения для старых проблем, дешевле, проще, безопаснее, все идут туда.

Гиганты экономики, которые не будут быстро ориентироваться в меняющейся ситуации, уйдут с рынка. Освободят место для более динамичных, агрессивных. Капитал – отношения, которые работают, модернизируются, а не просто деньги на счету», – считает эксперт.

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