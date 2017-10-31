В Приморье погиб еще один мотоциклист

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло смертельное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел в районе 28 км автодороги Хороль-Реттиховка-Арсеньев. 32-летний водитель мотоцикла, двигаясь в направлении поселка Реттиховка, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Probox под управлением 40-летней женщины. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате автоаварии мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью.

Установлено, что погибший имел водительское удостоверение категории «С» (грузовой транспорт). Обучение на право управления мототранспортом мужчина не проходил.

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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