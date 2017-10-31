Приморец приехал за 300 км для совершения угона

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 44-летней жительницы Фокино, которая сообщила о хищении автомобиля Nissan Cube, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую, осмотрели место происшествия. Ориентировка на автомашину была передана всем наружным нарядам полиции.

В районе 721 км автодороги А-370 «Уссури» инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

В отделе полиции 29-летний житель Спасска-Дальнего дал признательные показания, пояснив, что приехал в Фокино на автобусе с целью хищения автомобиля. Установлена причастность подозреваемого к серии имущественных преступлений, совершенных на территории Надеждинского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.