Как живут заключенные в СИЗО Владивостока?

Корреспондент РИА VladNews побывал в следственном изоляторе №1 приморской столицы

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Корреспондент РИА VladNews в преддверии Дня работника следственных изоляторов и тюрем побывал в СИЗО №1 Владивостока. Сотрудники СИЗО рассказали об условиях содержания заключенных, продемонстрировали камеры для содержания, кабинет психолога, медицинский корпус, пищевой блок и многое другое.

В настоящее время в СИЗО №1 Владивостока содержится около 1000 заключенных, само учреждение готово принять 1261 человека. К концу 1973 года учреждение ИЗ-25/1 (так в то время называлась городская тюрьма Владивостока) было переполнено заключенными почти в два раза. Вокруг тюрьмы все территории застроились, и расти СИЗО мог только вверх. Поэтому тогдашний начальник СИЗО-1 Александр Сидоров затеял грандиозную реконструкцию тюрьмы. На первом режимном корпусе, не выселяя из переполненных камер людей, надстроили два этажа, а также сделали воздушный переход между корпусами. Все работы велись хозспособом — силами сотрудников и строительной бригадой арестованных.

В 1983-1985 годах на территории учреждения вырос третий пятиэтажный корпус. В нем разместились: банно-прачечное отделение, кухня для приготовления пищи заключенным, камеры для содержания несовершеннолетних и женщин, прогулочные дворики.

Журналисты высоко оценили объекты СИЗО-1 Владивостока. Больше всего их впечатлили камеры для женщин с маленькими детьми, которые имеют портативные плиты для приготовления пищи, умывальники с горячей и холодной водой, холодильник и изолированный туалет. Беременные женщины и женщины имеющие при себе детей требуют особого заключения под стражу. Они размещаются в камерах, расположенных в отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных корпусов. Камеры оборудуются одноярусными спальными местами с детскими кроватками. Женщинам выдаются предметы ухода за детьми. В изоляторе создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется специализированное медицинское обслуживание и устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения. Эти категории женщин пользуются правом ежедневной прогулки без каких бы то ни было ограничений их продолжительности. Не допускаются также ограничения по весу передаваемых для них передач. К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, не может быть применено в качестве меры взыскания водворение в карцер.

В изоляторе СИЗО-1 также находится библиотека с огромным выбором разных книг. Поварами, раздатчиками, уборщиками, электриками и сантехниками работают осужденные, которые остались отбывать сроки наказания в СИЗО. Для них имеются отдельные блоки и столовая. Питание заключенных - 3 раза в день.

- Условия содержания спустя более 110 лет стали намного лучше: в камерах есть холодильник и телевизор, помещения становятся просторнее, следуя нормам СанПиН - 4 квадратных метра на человека. В изоляторе находятся сидельцы всех категорий, поэтому сотрудники учреждения распределяют и изолируют особо опасных, в зависимости от тяжести статьи, - рассказал корреспонденту РИА VladNews подполковник внутренней службы Роман Безик, врио начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Валентин Лабонин, председатель Общественного совета при ГУФСИН Приморского края, рассказал корреспонденту РИА VladNews о жалобах заключенных:

- В ОНК постоянно поступают жалобы от адвокатов, от родственников, от самих осужденных, однако подтверждаются они не так часто. Жалобы бывают обоснованными, мы разбираемся, находим какое-то решение. А есть жалобы чисто психологические, например, человеку светит большой срок, делать ему нечего и он начинает выдумывать сказки. И когда приезжаешь, понимаешь, что дело выеденного яйца не стоит. Среди осужденных вице-губернаторов никто не жалуется, они нормальные, адекватные люди. В основном большинство вопросов возникает из-за отказа заключенных соблюдать режим и распорядок дня. Кстати, стать участником ОНК может любой желающий.

В СИЗО-1 также есть осужденные, которые задействованы на хозяйственных работах, они живут отдельно от заключенных. В первом корпусе учреждения содержатся люди, совершившие легкие преступления, а также впервые оказавшиеся под стражей, во втором сидят по "серьезным" статьям и "сидельцы", больные туберкулезом. Камеры изолятора варьируются от 3 до 9 мест.

Медицинский корпус СИЗО оснащен современным стамотологическим кабинетом, процедурным, а также рентген-кабинетом с современным оборудованием. Стационар вмещает до 50 человек. Получить помощь может любой желающий.

В будущем изолятор из исторического центра города планируют перенести в район Дальхимпрома. А учреждение с более чем столетней историей перепрофилируют. Здание может стать уникальным памятником и музеем пенитенциарной системы Приморского края.

P.S. Коллектив РИА VladNews поздравляет сотрудников СИЗО №1 Владивостока с профессиональным праздником и желает успехов в работе.