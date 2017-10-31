В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма

Работы завершатся в 2019 году

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Замороженное в течение нескольких лет строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока возобновлено. Врио губернатора края Андрей Тарасенко осмотрел ход возведения объекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Строителям предстоит завершить возведение стен, а это около двух тысяч кубометров кладки и более 1,5 тысяч кубометров бетонных работ.

По предварительным расчетам, к сентябрю 2018 года будут завершены все монтажные и столярные работы, будет сделан теплый контур, а также накроют здание куполами.

Стоит отметить, что ежедневно на объекте работают до 100 человек. Темпы работ позволяют выдерживать строгий график. Полностью достроить храм планируется в 2019 году.

Отметим, что подрядчик православного храма принимал участие в строительстве Золотого моста и других значимых объектов.

Врио губернатора подчеркнул, что готов оказать необходимую помощь, а также поинтересовался, заказаны ли купола для будущего храма.

«По опыту строительства знаю, что купола нужно заказывать заранее и точно просчитать размеры удерживающей конструкции и закладных», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Как сообщил подрядчик, купола заказаны на предприятии, много лет сотрудничающим с российской православной церковью. Кроме того, для храма отлиты колокола и уже доставлены во Владивосток.

Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено.

Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан.