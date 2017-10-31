В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма

Замороженное в течение нескольких лет строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока возобновлено. Врио губернатора края Андрей Тарасенко осмотрел ход возведения объекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Строителям предстоит завершить возведение стен, а это около двух тысяч кубометров кладки и более 1,5 тысяч кубометров бетонных работ.
По предварительным расчетам, к сентябрю 2018 года будут завершены все монтажные и столярные работы, будет сделан теплый контур, а также накроют здание куполами.
Стоит отметить, что ежедневно на объекте работают до 100 человек. Темпы работ позволяют выдерживать строгий график. Полностью достроить храм планируется в 2019 году.
Отметим, что подрядчик православного храма принимал участие в строительстве Золотого моста и других значимых объектов.
Врио губернатора подчеркнул, что готов оказать необходимую помощь, а также поинтересовался, заказаны ли купола для будущего храма.
«По опыту строительства знаю, что купола нужно заказывать заранее и точно просчитать размеры удерживающей конструкции и закладных», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
Как сообщил подрядчик, купола заказаны на предприятии, много лет сотрудничающим с российской православной церковью. Кроме того, для храма отлиты колокола и уже доставлены во Владивосток.
Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено.
Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан.