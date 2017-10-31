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Общество

Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой

Во столице Приморья прошел международный экологический форум "Природа без границ"
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Владимир Миклушевский получил от Всемирного фонда дикой природы (WWF) звание "Хранитель Земли", сообщает РИА VladNews. Однако за наградой экс-губернатор не приехал.

Вчера, 30 октября, во Владивостоке прошел международный экологический форум "Природа без границ", где Владимира Миклушевского удостоили звания "хранитель Земли". Поскольку бывший глава Приморья не смог присутствовать на форуме, вручение сертификата пока отложили. Также представитель WWF не исключил, что оно может произойти на следующем Восточном экономическом форуме.

Ранее агентство сообщало, что Владимир Миклушевский сообщил  о новом месте работы в Москве, поблагодарил всех, кто с ним работал и пожелал удачи новому врио. Кроме того, агентству известно, что сегодня, 31 октября, пройдет встреча Владимира Путина с отставными губернаторами, покинувшими свой пост в конце сентября- начале октября. Владимир Миклушевский также должен посетить эту встречу.

Напомним, 6 октября, в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал приказ президента России Владимира Путина о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

Для знакомства с новым врио главы региона в администрации края собралась вся элита Приморья: журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, религиозные и общественные деятели, представители силовых структур.

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