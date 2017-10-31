Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 39-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила о краже денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали знакомую заявительницы, которая дала признательные показания. Женщина рассказала, что во время поездки похитила денежные средства из сумки, которая находилась на заднем сидении автомобиля, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшей.

Похищенные денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды, однако обязалась возместить причиненный ущерб в полном объеме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнице грозит лишение свободы до пяти лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.