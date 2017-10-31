Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»

«Либо вы немедленно решаете проблему, либо этой стройки у вас не будет»

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время посещения стройплощадки микрорайона "Шестой" для работников судоверфи "Звезда" поручил разобраться с задержками зарплаты работникам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

"Строительство микрорайона финансируется за счет федерального бюджета, но контроль за ходом работ осуществляет руководство судоверфи и администрация Приморского края. Андрей Тарасенко уточнил у рабочих, вовремя ли они получают зарплату и есть ли сложности с трудоустройством. Один из строителей сообщил, что трудовой контракт с ним и еще многими до сих пор не заключен, а работодатель не оплачивает работу третий месяц", - говорится в сообщении.

Сумма долга и число работников, которым задерживают зарплату, не уточняется. Андрей Тарасенко вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос.

"Либо вы немедленно решаете проблему, либо этой стройки у вас не будет. Люди у вас днем и ночью работают, а денег месяцами не видят!", - сказал Тарасенко, слова которого цитирует пресс-служба администрации. Он поручил представителям судоверфи взять эту ситуацию под личный контроль.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.