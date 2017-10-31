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Происшествия

Автолюбитель погиб в Приморье

Все обстоятельства случившегося устанавливаются
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Автолюбитель погиб в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Как рассказали очевидцы, мужчина, двигавшийся на Jeep Safari, по неизвестным причинам вылетел с трассы.

На место проишествия прибыла бригада скорой помощи. Однако автолюбителя не удалось спасти, мужчина скончался.

По неподвержденной информации, водиеьтлю стало плохо за рулем, в результате чего он потерял контроль над автомобилем.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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