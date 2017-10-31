Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока

Акция запускается уже во второй раз

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

«Путешествие Деда Мороза», в рамках которого будет охвачено более 20 городов России, в которых Дед Мороз из Великого Устюга посетит более 200 социальных учреждений и семей, начнется с Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НТВ. Акция стартует уже 1 ноября. Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.

Акция запускается уже во второй раз, в каждом городе Дед Мороз будет проводить два дня: посещать социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, проводить большое мероприятие в центре города и общаться с журналистами. Маршрут в 2017 году расширился до 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград, Москва.

В прошлом году Дед Мороз, звезды НТВ и первые лица телеканала проехали более 15 тысяч километров. Большое путешествие продолжалось 48 дней, Волшебник и его команда раздали детям тысячи подарков. На почту Деда Мороза пришло более 20 000 писем со всей России. А завершился праздник на Поклонной горе в специально возведенной Ледяной Москве.