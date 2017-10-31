Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой 12:33, 31 октября Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды» 12:10, 31 октября Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
Автолюбитель погиб в Приморье 11:45, 31 октября Автолюбитель погиб в Приморье
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
12:53
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
12:53
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
12:53
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
12:45
В центре Владивостока возобновлено строительство православного храма
12:33
Экс-губернатор Приморья не приехал во Владивосток за наградой
12:22
Жительница Приморья украла деньги у своей знакомой
12:10
Врио губернатора Приморья поручил разобраться с зарплатами строителей жилья для «Звезды»
11:58
На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
11:45
Автолюбитель погиб в Приморье
11:33
Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
10:42
Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье
10:30
Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье
10:17
Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа Эксклюзив
10:05
Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
09:53
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
09:40
Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:28
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке Фото
09:14
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
08:44
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:37
Во Владивостоке частично ограничат движение Адреса
08:36
Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября Адреса
08:31
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября Адреса
08:29
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
07:32
Гороскоп на 31 октября
06:25
Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса
05:46
В Приморье стартовала неделя борьбы с раком груди
04:41
Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной
03:26
В России не разрешили продавать алкоголь через Интернет
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Дед Мороз начнет свое путешествие с Владивостока

Акция запускается уже во второй раз
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

«Путешествие Деда Мороза», в рамках которого будет охвачено более 20 городов России, в которых Дед Мороз из Великого Устюга посетит более 200 социальных учреждений и семей, начнется с Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на НТВ. Акция стартует уже 1 ноября. Основная цель проекта — помочь тем, кому особенно важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, а также ребятам, оставшимся без попечения родителей и из многодетных семей.

Акция запускается уже во второй раз, в каждом городе Дед Мороз будет проводить два дня: посещать социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, проводить большое мероприятие в центре города и общаться с журналистами. Маршрут в 2017 году расширился до 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград, Москва. 

В прошлом году Дед Мороз, звезды НТВ и первые лица телеканала проехали более 15 тысяч километров. Большое путешествие продолжалось 48 дней, Волшебник и его команда раздали детям тысячи подарков. На почту Деда Мороза пришло более 20 000 писем со всей России. А завершился праздник на Поклонной горе в специально возведенной Ледяной Москве.

Похожие новости
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:21, 31 октября 2017 Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году

Андрей Тарасенко накануне осмотрел аварийный мост

Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:13, 31 октября 2017 Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул

Каталог мультфильмов и детских фильмов обновляется еженедельно

Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
09:14, 31 октября 2017 Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Специалисты провели опрос

Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:44, 31 октября 2017 Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются

Изменения в расписании

Во Владивостоке частично ограничат движение
08:37, 31 октября 2017 Во Владивостоке частично ограничат движение

Движение и парковка транспортных средств будут ограничены с 9:45 до 12:00

Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября
08:36, 31 октября 2017 Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября
08:31, 31 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября

Плановое отключение