Жители Фокино лишились сердца

Вандалы испортили местную достопримечательность

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Фокино вандалы разрушили стелу с надписью "Я люблю Фокино", сообщает РИА VladNews со ссылкой на NewsBox24.

Инцидент произошел накануне. Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение неизвестных на стелу. Молодые люди решили спустить пар, используя при этом вместо груши местную достопримечательность - инсталляцию в виде сердца и признательной в любви к городу надписи. Злоумышленники буквально разбили "сердце города", а после - скрылись с места происшествия.

На утро разбитую стелу было решено демонтировать, так как это уже далеко не первый случай вандализма. Появится ли монумент вновь на улицах города - пока неизвестно.

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