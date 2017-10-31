Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году 11:21, 31 октября Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
Жители Фокино лишились сердца 10:54, 31 октября Жители Фокино лишились сердца (Видео)
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву 10:46, 31 октября В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 31 вторник
11:22
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
11:22
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
11:22
Алексей Литвинов возглавит Владивосток
11:21
Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году
11:13
Мультфильм «Тачки-3» и другие новинки в цифровом качестве порадуют детей во время школьных каникул
11:09
В расписание школьников Владивостока включили уроки доброты
10:54
Жители Фокино лишились сердца Видео
10:46
В Верховном суде назначена дата заседания по Игорю Пушкарёву Эксклюзив
10:42
Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье
10:30
Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье
10:17
Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа Эксклюзив
10:05
Сразу две выставки представили в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке
09:53
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
09:40
Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:28
Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке Фото
09:14
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве
08:44
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, два – задерживаются
08:37
Во Владивостоке частично ограничат движение Адреса
08:36
Часть Владивостока останется без света во вторник, 31 октября Адреса
08:31
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 октября Адреса
08:29
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°С
07:32
Гороскоп на 31 октября
06:25
Главу Большого Камня выберут с помощью конкурса
05:46
В Приморье стартовала неделя борьбы с раком груди
04:41
Администрация Владивостока приглашает провести спортивный выходной
03:26
В России не разрешили продавать алкоголь через Интернет
02:33
Владивосток примет крупное международное боксерское шоу
01:07
Cадоводов и огородников Владивостока приглашают на интересные и познавательные лекции
00:24
Осенние каникулы в библиотеках Владивостока Адреса
Октябрь, 30 понедельник
23:44
МВД РФ: Говорить об отставке Николая Афанасьева преждевременно
23:26
СМИ: Россия планирует вывести часть войск из Сирии
22:20
Новость об отставке начальника УМВД Приморья стала неожиданностью для общественности края Эксклюзив
22:17
Городской детский фестиваль «Многонациональное Приморье» завершился гала-концертом
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4225 (164) от 31 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Жители Фокино лишились сердца

Вандалы испортили местную достопримечательность
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Фокино вандалы разрушили стелу с надписью "Я люблю Фокино", сообщает РИА VladNews со ссылкой на NewsBox24.

Инцидент произошел накануне. Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение неизвестных на стелу. Молодые люди решили спустить пар, используя при этом вместо груши местную достопримечательность - инсталляцию в виде сердца и признательной в любви к городу надписи. Злоумышленники буквально разбили "сердце города", а после - скрылись с места происшествия.

На утро разбитую стелу было решено демонтировать, так как это уже далеко не первый случай вандализма. Появится ли монумент вновь на улицах города - пока неизвестно.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


Похожие новости
Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье
10:42, 31 октября 2017 Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье

Уголовное дело передано в суд

Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье
10:30, 31 октября 2017 Парашютисты-десантники тушат лесные пожары в Приморье

Всего в течение прошедшей недели ликвидировано 40 лесных пожаров на площади более 2,3 тысяч га

Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа
10:17, 31 октября 2017 Во Владивостоке девушка оказалась под колесами джипа

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке сбили пешехода
09:53, 31 октября 2017 Во Владивостоке сбили пешехода

16-летний мальчик получил травмы

Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье
09:40, 31 октября 2017 Заключенный продавал несуществующий товар из мест лишения свободы в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке
09:28, 31 октября 2017 Автолюбитель уснул за рулем и врезался в дерево во Владивостоке

Водитель получил травмы

Осенние каникулы в библиотеках Владивостока
00:24, 31 октября 2017 Осенние каникулы в библиотеках Владивостока

График мероприятий