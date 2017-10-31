УК Фрунзенского района Владивостока напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега

В районе порядка 80 управляющих организаций

Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Штаб по подготовке к зимнему периоду прошёл в административно-территориальном управлении Фрунзенского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На заседание пригласили руководителей ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний. В совещании приняли участие представители прокуратуры района.Управляющим организациям напомнили о том, что уборка придомовой территории - их непосредственная обязанность, при этом, в соответствии с постановлением администрации Приморского края № 268-па от 15 июня 2016 года, работа по очистке территории должна вестись с начала снегопада и в непрерывном режиме. По нормам, прописанным в документе, должны быть очищены проход и проезд, снег должен убираться в валы, а впоследствии вывозиться.

«В прошлом году мы столкнулись с такой проблемой, что у дома нет постоянного дворника, а работник управляющей компании, с которым заключен договор, обслуживает сразу несколько домов, поэтому когда выпадают осадки, некому чистить двор, - рассказал начальник административно-территориального управления Фрунзенского района администрации Владивостока Николай Сурнев. – Нужно уходить от такой практики, в каждом доме должен быть человек, ответственный за очистку снега».Отметим, что специалисты административно-территориального управления Фрунзенского района ежедневно проводят мониторинг территории и проверяют состояние придомовых территорий, улиц, дорог, тротуаров, поэтому с началом снегопада оперативно собирается информация о качестве очистки дворов, а на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. За непринятие мер по уборке снега на подведомственных территориях юридическим лицам грозят штрафы от 50 000 до 80 000 рублей, должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а физическим лицам - от 1 000 до 3 000 рублей.

Напомним, согласно пункту 4.4.12 постановления администрации Приморского края № 268-па, независимо от погодных условий технология и режимы производства уборочных работ дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.

«У нас в районе порядка 80 управляющих организаций, которые обслуживают 572 жилых дома, и мы работаем адресно с каждой из них, - рассказал Николай Сурнев. – Мы приглашаем представителей УК, ТСЖ и ЖСК принимать участие в заседаниях штаба по благоустройству, заранее раздаём памятки по уборке снега, также с началом осадков наши специалисты обходят территории и ещё раз напоминают об обязанности очищать придомовые территории. Прошлая зима показала, что такие превентивные меры дают результат - в прошлом году у прокуратуры не было претензий по качеству уборки снега в районе».