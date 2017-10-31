Работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату на несколько месяцев в Приморье

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стройпромсервис», который обвиняется в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с апреля по август 2017 года обвиняемый свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работникам предприятия. В результате чего образовалась задолженность по оплате труда на общую сумму выше 3 млн. рублей. При возможности своевременно выплатить заработную плату, обвиняемый решал материальные проблемы юридического лица и распоряжался денежными средствами в личных целях.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.