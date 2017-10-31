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Культура

Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке

По итогам фестиваля коллективы Дворца детского творчества завоевали призовые места
Фото: www.shutterstock.com Фото: www.shutterstock.com
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке на сцене большого зала городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) прошёл Международный фестиваль-конкурс народной песни, академического вокала, народного танца, классического танца, хоров и исполнителей на народных инструментах «Лучинушка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С целью ознакомления участников и гостей фестиваля с историей возникновения и развития народного творчества народов, населявших Россию с ее основания и до наших дней, местом проведения фестиваля в 2017 году оргкомитет благотворительного общественного фонда «Фонд Людмилы Зыкиной» (г. Москва) выбрал Владивосток.

Фестиваль-конкурс «Лучинушка» проводится в память великой русской певицы, Народной артистки СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной. Основной задачей мероприятия является распространение русского народного творчества в современном мире. Также, фестиваль-конкурс направлен на выявление одаренных исполнителей среди детей и молодежи с целью продвижения наиболее талантливых исполнителей на российскую и международную сцену.

В фестивале-конкурсе приняли участие детские творческие коллективы Дворца детского творчества: вокальный ансамбль «Аллегро», детская хоровая студия «Камертон», ансамбль народного танца «Плясунья». Жюри конкурса отметили артистичность и интересную технику исполнения песен юных вокалистов. Танцы «Приморское раздолье» и «Берд» ансамбля народного танца «Плясунья» были высоко оценены за подбор и сложность репертуара, хореографические образы, музыкальное сопровождение, соответствие костюма народным оригинальным особенностям.

По итогам фестиваля коллективы Дворца детского творчества завоевали призовые места:

Особый приз фестиваля «Гран-при» в номинации «Народный танец» (старшая группа) – ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец» (младшая группа) - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 1 степени в номинации «Народный стилизованный танец» (младшая группа) - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 1 степени в номинации «Народный танец» (средняя группа) - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 1 степени в номинации «Народный стилизованный танец» (средняя группа) - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 2 степени в номинации «Эстрадный танец» (младшая группа) - ансамбль народного танца «Плясунья».

Лауреат 2 степени - Светлана Метерева, вокальный ансамбль «Аллегро».

Лауреат 2 степени - Настя Ерукаева, ДХС «Камертон».

Лауреат 3 степени - Софья Никифорова, ДХС «Камертон».

Лауреат 3 степени - Софья Кузнецова, вокальный ансамбль «Аллегро». 

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